انت الأن تتابع خبر هيفا وهبي بإطلالة كاجوال أنيقة في باريس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي عبر صفحتها الشخصية، مجموعة صور جديدة لها، خلال تواجدها في العاصمة الفرنسية باريس.

وظهرت هيفا في الصور بإطلالة رائعة، جانب أحد المباني المميزة بأسلوبها المعماري.

وارتدت هيفا تنورة قصيرة باللون الأسود، مع قميص أبيض طويل، وأكملت إطلالتها بجاكيت طويل باللون الأسود.

وتزينت هيفا بعقد فضي طويل، بالإضافة إلى نظارة شمسية باللون الأحمر، وانتعلت حذاء باللون الأسود وبكعب عريض وطويل.

ومن الناحية الجمالية، تركت هيفا شعرها الطويل منسدلاً على كتفيها بطريقة مموجة، واختارت مكياج ناعم أبرز ملامحها .