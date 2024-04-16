نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. محمد صبحي يتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان محمد صبحي محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بسبب مسرحيته الجديدة، التي اختار لها اسم "فارس يكشف المستور"، شاركته البطولة الفنانة ميرنا وليد، بدأ بروفاتها في مدينة سنبل خلال شهر رمضان ويستأنف البروفات خلال الفترة المقبلة بشكل مكثف من أجل عرضها نهاية شهر مايو، وأعلن الفنان محمد صبحي عبر صفحته علي "فيس بوك" أن الفنانة ميرنا وليد سوف تشاركه بطولة مسرحيته الجديدة.

أحدث أعمال ميرنا وليد

ومن ناحية اخري، يعرض حاليًا للفنانة ميرنا وليد علي مسرح البالون مسرحية "قمر الغجر" وتنهي عرضها بشكل نهائي خلال الأسبوع القادم فقد عرضت قبل رمضان وتستكمل عدد من الليالي ثم تتفرغ تمام لبروفات مسرحية "فارس يكشف المستور، وكتب الأغاني الشاعر سعيد شحاتة، وقام بالتلحين ووضع الموسيقى التعبيرية الموسيقار أحمد الناصر، ويصمم الاستعراضات الفنان محمد زينهم (أحد نجوم فرقة رضا)، ويشارك بالبطولة والغناء والاستعراض نحو 30 ممثلًا ومن بينهم: ميرنا وليد، علاء حسني، آمال رمزي، حسان العربي، وفاء السيد، عصام عبد الله، سيد عبد الرحمن، إبراهيم غنام، حسام رسلان، صابر عبد الله، مها عثمان، محمد زينهم، بهجت لطفي، محمد نيازي، أحمد مصطفي، بوسي الهواري، وهيئة الإخراج تتكون من: هشام الحصرى، بطرس عاطف، أحمد طارق، نانو مرسى، شمس شاهين.

آخر مسرحيات الفنان محمد صبحي

وجدير بالذكر أن آخر مسرحيات الفنان محمد صبحي هي كانت مسرحية "عيلة اتعمل لها بلوك" التي كتبها مصطفي شهيب، وأخرجها وقام ببطولتها النجم الكبير محمد صبحي، وتم عرضها لمدة سنة كاملة بلا توقف، رافعة لافتة كامل العدد في أغلب عروضها الجماهيرية، والمسرحية كوميدية غنائية.

أبطال مسرحية "عيلة اتعمل لها بلوك"

وشارك في بطولتها: وفاء صادق وكمال عطية، مصطفى يوسف، محمد يوسف، محمد سعيد، رحاب حسين، داليدا حسن، منة طارق، ليلى فوزي، محمود أبو هيبة، محمد شوقي طنطاوي، انجيليكا أيمن، مايكل وليم، لمياء عرابي، حلمي جلال الدين، داليا نبيل، محمد عبد المعطي، وليد هاني والطفلان عبد الرحمن محمود ومريم شريف، ويصمم ديكوراتها محمد الغرباوي وأشعار عبد الله حسن، وموسيقى وألحان شريف حمدان.