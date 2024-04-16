نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جزء خامس للمداح.. حمادة هلال يعلن خبرًا سارًا برمضان 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الفنان حمادة هلال، أنه من الممكن أن يكون هناك جزء خامس لـ مسلسل «المداح»، موضحًا أن قفلة المسلسل يتيح أم يكون هناك جزء جديد.

جزء خامس لمسلسل المداح

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج علامة استفهام، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، المذاع على قناة الشمس، أنه في حالة توافر الورق سيتم العمل بالجزء الخامس، معلقًا: "أن شاء الله في جزء جديد في رمضان 2025".

آخر أعمال الفنان حمادة هلال

وكانت آخر أعمال الفنان حمادة هلال مسلسل «المداح 4» الذي عرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا، وشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن ومنهم: فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دينا عبدالعزيز، خالد سرحان، محمد دياب، سهر الصايغ، وآخرون.

قصة مسلسل المداح

وتشهد أحداث مسلسل المداح، هذا الموسم، جانبا كبيرا من الخيال، إذ يدخل الشيخ صابر المداح، مرحلة مختلفة من مواجهة عالم الجن عما سبق وقُدم في الأجزاء السابقة، ويمر من خلال بوابات مختلفة في الصراع المحتدم بين الخير والشر، إذ يقابل في هذا العمل ملك الجن «قزح» والذي سيجسده فتحي عبد الوهاب.

تفاصيل مسلسل "المداح أسطورة العودة"

مسلسل "المداح أسطورة العودة"، يشارك حمادة هلال في بطولة هذا الجزء فتحي عبد الوهاب بالإضافة لنجوم المواسم السابقة هبه مجدي ودنيا عبد العزيز وخالد سرحان ومحمد عز وحنان سليمان وتامر شلتوت وصبحي خليل وظهور خاص لبعض النجوم مثل سهر الصايغ ومي سليم ودياب وحمزة العيلي ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سيدرز آرت برودكشن (صباح إخوان). ومنتج منفذ شركة أجورا ميديا للإنتاج.

آخر أعمال الفنان حمادة هلال الغنائية

وكان آخر أعمال الفنان حمادة هلال الغنائية هي أغنية «إحنا الحياة» بالتعاون مع الصينية عائشة، وحصدت أغنية «إحنا الحياة» لـ حمادة هلال على رد فعل إيجابي من قبل الجمهور، وكان من بين الداعمين للأغنية أيضا المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الصينية خوا تشون يينغ.