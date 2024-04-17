نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تكريمها بمهرجان بيروت السينمائي... يسرا توجه رسالة شكر لهؤلاء الأشخاص في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حرصت النجمة يسرا على توجيه الشكر والتقدير والاحترام لكل شخص دعمها وجمهورها بلحظات تكريمها من مهرجان بيروت لسينما المرأة في لبنان،



حيث شاركت صورة لها من التكريم عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام"،



وأرفقت بالصورة تعليقاً قالت فيه :"تكريم يعني لي الكثير من دولة حبيبة زي لبنان، كمية الحب اللي شوفتها من اللبنانيين رغم الصعوبات اللي بيمروا بيها هي حاجة مهمة جدًا في تاريخي، شكرًا من كل قلبي لمهرجان بيروت لسينما المرأة وكل التحية لشعب لبنان".



تعليقات الجمهور على منشور يسرا

وفوراً من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجماهير، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مبروك، مليار مبروك يا ملكة الفن، ربنا يكرمك ويسعدك يارب العالمين، وغيرها من التعليقات.

معلومات عن مهرجان بيروت السينمائي



تأسس مهرجان بيروت السينمائي في عام 2017 تحت شعار "نساء من أجل القيادة" لتسليط الضوء على دور المرأة كقائدة في مجتمعاتها، ومهمة المهرجان مستوحاة من بيان مهمة جمعية بيروت السينمائية، التي تؤمن بتوفير فرص متكافئة لصانعات الأفلام اللبنانيات والأجنبيات.

ومن هنا ولدت فكرة تثقيف الأجيال القادمة من صانعي الأفلام حول مثل هذه القضايا، وإلقاء الضوء على القصص الناجحة للمرأة في السينما، وتمكينها، وإعادة التوازن المحدد في طريقة تصويرها، وإزالة الصور النمطية التي فرضت عليها.



آخر أعمال يسرا

والجدير بالذكر آخر أعمال النجمة يسرا فيلم شقو، والذي حاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.



فيلم شقو مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ تشاك هوجان، وتدور أحداثه فى إطار أكشن تشويقي رومانسى كوميدى عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالاً إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم.



أبطال فيلم شقو



والفيلم من بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، يسرا، ودينا الشربيني، وأمينة خليل، وعباس أبو الحسن، إضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إخراج كريم السبكي، وتأليف وسام صبري.