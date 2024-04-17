حمادة هلال : من الممكن أن يكون هناك جزء خامس لـ مسلسل”المداح”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 17 أبريل 2024 10:28 صباحاً - أكد الفنان حمادة هلال، أنه من الممكن أن يكون هناك جزء خامس لـ مسلسل «المداح»، موضحًا أن قفلة المسلسل يتيح أم يكون هناك جزء جديد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج علامة استفهام، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، المذاع على قناة الشمس، أنه في حالة توافر الورق سيتم العمل بالجزء الخامس، معلقًا :" إن شاء الله في جزء جديد في رمضان 2025".

وكانت آخر أعمال الفنان حمادة هلال مسلسل «المداح 4» الذي عرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا، وشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن ومنهم: فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دينا عبدالعزيز، خالد سرحان، محمد دياب، سهر الصايغ، وآخرون.