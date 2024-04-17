نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل شخصية لبنى ونس في مسرحية "رابونزل بالمصري" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة لبنى ونس عن أحدث أعمالها المسرحية الجديدة، والتي تحمل اسم "رابونزل بالمصري"، وتجسد خلالها دور "جوثيل"، والدة "رابونزل"، وسوف يتم عرض المسرحية في مسرح الهوسابير الجمعة ١٩ إبريل والسبت ٢٠ إبريل الساعة السابعة مساءً.



مشاركة حورية فرغلي في مسرحية “رابونزل”



ومن جانبه، أعلنت الفنانة حورية فرغلي منذ فترة عن تجسيدها للنسخة العربية من أميرة ديزني الشهيرة "رابونزل"، من فيلم Tangled، في المسرحية.



وكشف البوستر الرسمي لـ "رابونزل بالمصري" عن شخصية لبنى ونس في زي "جوثيل" الشهير، بالإضافة إلى أحمد جمال في دور فلين رايدر.

وقد ظهرت شخصية رابونزل لأول مرة في فيلم Tangled الأمريكي الصادر عام 2010، ويدور حول الأميرة التي خطفت من قبل امرأة عجوز حبستها بداخل برج لكي تستغل شعرها الطويل الذي لديه قدرة خارقة على إعطاء النساء جمال دائم، وعندما يستخدم أحد الأمراء برجها كمخبأ، تطلب منه المساعدة للتحرر من السجن.



آخر أعمال لبنى ونس

والجدير بالذكر آخر أعمال مسلسل نعمة الأفوكاتو، الذي عرض في دراما رمضان 2024، وهو من بطولة مي عمر، أحمد زاهر، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، لبنى ونس، وطارق النهري، وغيرهم من النجوم، ومن تأليف مهاب طارق وإخراج محمد سامي.