"أسود ملون" في نهاية قائمة أفلام عيد الفطر

القاهرة - محمد ابراهيم - جاء فيلم "أسود ملون" لبيومي فؤاد، رنا رئيس، محمد كيلاني، أحمد فتحي، ميس حمدان في نهاية قائمة أفلام عيد الفطر حيث حقق ايرادات ٢ مليون جنيهًا.



قصة فيلم أسود ملون

القصة التي تركز على فكرة التخلص من الأفكار المسبقة للاستمتاع بالحب تقدم مفهومًا جذابًا يتناول جوانب العلاقات العاطفية بطريقة قد تكون كوميدية ومؤثرة في ذات الوقت. العنصر الفانتازي المتمثل في ظهور شخصية ميس حمدان كملكة فرعونية يضيف طبقة من السحر والغموض للفيلم، مما يعزز من جاذبيته.



أبطال فيلم أسود ملون

بيومي فؤاد، ورنا رئيس، ومحمد كيلاني، وأحمد فتحي، إلى جانب ميس حمدان، هم من الأسماء المعروفة في السينما المصرية، ويمتلكون قدرة كبيرة على جذب الجماهير. كما أن دور الضيوف مثل محمود حافظ ومنة عرفة يمكن أن يضيف تنوعًا وجاذبية إضافية للفيلم.









ايرادات أفلام عيد الفطر





جاء في المركز الأول فيلم "شقو" إيرادات مذهلة متصدرًا قائمة الأفلام حيث بلغت 42 مليونًا و589 ألفًا و428 جنيهًا مصريًا في جميع دور العرض بمصر.





في المركز الثاني، جاء فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" الذي شارك في بطولته هشام ماجد، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، محمد ثروت، الطفل جان رامز، وغادة إبراهيم. سجل الفيلم إيرادات بقيمة 30 مليونًا و302 ألفًا و178 جنيهًا مصريًا.





حقق فيلم عالماشي لـ "علي ربيع" إيرادات بلغت 8،956،435 مليون جنيه خلال أسبوع من عرضه مما جعله في المركز الثالث بموسم عيد الفطر السينمائي.



