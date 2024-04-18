”نيفين الكيلاني” توجه بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير المسرح الصيفي بالطور تمهيدًا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 18 أبريل 2024 10:32 صباحاً - التقت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أمس الأربعاء، بمدينة طور سيناء، لبحث عدد من المشروعات الثقافية والفنية بالمحافظة، والوقوف على آخر مستجدات تطوير المسرح الصيفي بالمدينة، وذلك بحضور عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

تفقدت وزيرة الثقافة والمحافظ أعمال تطوير ورفع كفاءة المسرح الصيفي بالطور، حيث وجهت وزيرة الثقافة بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير بالمسرح استعدادًا لافتتاحه في احتفالية كبرى خلال الفترة المقبلة ليكون منارة ثقافية لأبناء سيناء ويحقق أهداف وبرامج العدالة الثقافية للوزارة.

وشملت الجولة الاطلاع على أعمال التطوير بالمسرح، والمباني والقاعات الخدمية الأخرى حيث يضم المسرح بعد تطويره قاعة للفنون التشكيلية والفنون الشعبية، ومبنى إداري، وقاعة كبار الزوار، وقاعة الندوات والمحاضرات، ونادي الأدب والمرأة، ومبنى أنشطة الطفل، ومنفذ دائم لبيع إصدارات قصور الثقافة، ومبنى لخدمات الجمهور والخدمات التشغيلية للموقع، وشمل التطوير أعمال المعالجات والتدعيم الإنشائي وتطوير المباني القائمة بالموقع وغيرها.

كما تفقدت وزيرة الثقافة قصر ثقافة طور سيناء، ووجهت الوزيرة برفع كفاءة المسرح الشتوي بالقصر استعدادًا لاستقبال مشروع "سينما الشعب"، وخلال الجولة وتم تقديم عرض فني لفرقتي التلقائيين بطور سيناء، والتي قدمت مجموعة من أغاني التراث، بالإضافة لفقرة فنية لفرقة الفنون شعبية أطفال وتفقد معرض مشغولات بدوية ومنتجات سيناوية.