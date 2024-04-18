نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. ماهر زين يحيي حفلًا غنائيًا في ساقية الصاوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد المطرب ماهر زين لإحياء حفلًا غنائيًا في ساقية الصاوي وتحديدًا غدًا الجمعة الموافق 19 من شهر إبريل الجاري على مسرح ساقية الصاوي بالشيخ زايد.



تفاصيل تذاكر الحفل



وطرحت الشركة المنظمة تذاكر الحفل منذ ساعات قليلة عبر موقعها الرسمي بأكثر من فئة مختلفة حيث تبدأ أسعار تذاكر الحفل من 600 جنيه.

أحدث أغاني ماهر زين



وفي سياق آخر، طرح ماهر زين مؤخرًا أغنية "صلى عليك الرحمن" التي نالت إعجابًا كبيرًا من جمهوره وحققت نسب مشاهدات تجاوزت ملايين المشاهدات، وهي من كلماته بالتعاون مع براء خريجي، وألحان وتوزيع ماهر زين، إنتاج Awakening Music، ومن إخراج إدريس خضر.

كلمات الأغنية:

صلى عليك الرحمن

أزكى الصلاة والسلام

يا ربي ارفع مقامه

دوما في كل مكان

سيدي يا محمد

حبك روح الإيمان

يا ربي أرجو لقاءه

يوما في دار السلام



يا حبيبي.. حبيبي يا محمد

صلى عليك الرحمان

حبك في كل مكان



كما طرح ماهر زين، مؤخرًا أغنية باللغة الكردية لأول مرة، تحمل اسم "يا غفور يا رحيم"، صورها على طريقة الفيديو كليب في تركيا، وهي من إخراج فريد فورال وعمر جيهان.

وحصد ماهر زين، العديد من الإشادات الجماهيرية والنقدية بعدما تصدرت أغنيته "رحمة للعالمين" الترند العالمي على جوجل، بعد تحقيقها أكثر من 200 مليون مشاهدة.

كلمات الأغنية:

يا من صليت بكل الأنبياء

يا من في قلبك رحمة للناس

يا من ألفت قلوبا بالإسلام

يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله

بأمي وأبي.. فديتك سيدي

صلاة وسلام.. عليك يا نبي

حبيبي يا.. محمد.