باسم سمرة لـ كلام الناس: مكنتش متوقع النجاح ده ولقينا الناس فرحانة

القاهرة - محمد ابراهيم - حل الفنان باسم سمرة ضيفًا على برنامج كلام الناس الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز عبر قناة MBC مصر وتحدث باسم سمرة عن كواليس مسلسل العتاولة وعن ردود أفعال الجمهور.

تصريحات باسم سمرة

وقال باسم سمرة: "في حاجات قعدنا عليها وفي حاجات أنا عندي سرعة بديهة بقولها ودايمًا برجع للمخرج أستاذ أحمد وهو كمان دمه خفيف جدًا وساعات كان يدخل قبل المشهد يقولي قول كذا أو أنا تجيلي فكرة أقول وأروح أقوله ايه رأيك نعمل كذا وكان بيعلي عليا".

وتابع: "كان في روح حلوة بينا في التمثيل في الإخراج في التصوير والمجموعة كلها كانت أكتر من رائعة".

وعن ردود أفعال الجمهور، قال: "إحنا فضلنا لـ 28 رمضان بنصور في بيروت والناس إستضافونا هناك وأنا بشكرهم وحسسونا إن إحنا في بلدنا مش في غربة، وفي لبنان مبيتفرجوش أوي على الأعمال المصرية بيتفرجوا على حاجات سورية والتركي والهندي، لما جينا المطار بدأنا نشوف ردود الأفعال أول مانزلنا المطار"، مضيفًا: "لقينا الناس فرحانة بينا وعايزين ياخدوا صور ومتابعين يقولولنا أسامي الشخصيات وكان في حفاوة وصحابي بدأوا يتكلموا والنجوم".

واستكمل: "مكنتش متوقع النجاح بالطريقة دي، ودي مش أول شخصية تنجح كده وكنت عملت مسلسل ذات وفي الريان وبين السرايات، بس المرادي النجاح على مستوى السوشيال ميديا".

وأضاف: "هنشوف المخرج أستاذ أحمد هو اللي هيجاوب، وكل الشكر لأخواتي الممثلين أستاذ أحمد السقا وطارق لطفي وزينة ومي كساب وكل النجوم وطبعًا الأساتطة الكبار صلاح عبد الله ومحمد التاجي وفريدة سيف النصر والشباب الجداد وكلهم خرجين معهد فنون مسرحية ولما اشتغلت معاهم أنا فخور بيهم"،



وانطلق اليوم الموسم الجديد من برنامج كلام الناس للإعلامية ياسمين عز واستضافت في أولى حلقات الموسم الجديد الفنان باسم سمرة بعد نجاحه في مسلسل العتاولة الذي عرض في الموسم الرمضاني 2024.

قصة مسلسل العتاولة





تدور أحداث مسلسل العتاولة في إطار تشويقي حول صراع دموي سينشأ بسبب الغيرة والطمع وسوف يملى الانتقام قلب كل منهما مما يتسبب في دمار وهلاك العائلة جميعا ويزج بأحدهما في السجن



أبطال مسلسل العتاولة





ويشارك في بطولة مسلسل العتاولة كلا من: أحمد السقا، زينة، باسم سمرة، مي كساب، حنان يوسف، صلاح عبد الله، سامي مغاوري، ميمي جمال، هدى الإتربي، أحمد كشك، مؤمن نور، مريم محمود الجندي، والمسلسل من تأليف هشام هلال، ومن إخراج أحمد خالد موسى.

