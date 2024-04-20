آمال ماهر تتصدر تريند إكس لهذا السبب

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت النجمة آمال ماهر تريند موقع التغريدات “ إكس ” تويتر سابقًا وذلك بعد إقامة حفلتها مساء أمس الجمعة بإحدي مولات التجمع الخامس بعد غياب لمدة طويلة عن الجمهور والحفلات.

حفل آمال ماهر

حفل آمال ماهر

آخر أعمال آمال ماهر

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة آمال ماهر أغنية “ أنا كويسة ” والتي حققت نجاحًا ساحقًا.

كلمات أغنية “ أنا كويسة ”

متخافوش يا ناس عليا

كله حلو ومية مية

ايوة هي طبعا مش بسيطة

بس عادي مش قضية

متخافوش يا ناس عليا

كله حلو ومية مية

ايوة هي طبعا مش بسيطة

بس عادي مش قضية

انتوا ليه مستغربيني

اني بضحك أو بغني

نزلة دمعة مني



انا كويسة



انا كويسة بس مهيسة



بعد الصدمة



ولو أهمكوا



من فضلكوا ممكن خدمة



خرجوني فسحوني



إلهوا عقلي واشغلوني



وان فتحت السيرة تاني



سكتوني سكتوني



خرجوني فسحوني



إلهوا عقلي واشغلوني



وان فتحت السيرة تاني



سكتوني سكتوني



وقعة جامدة فيا هدت



علقة سخنة بس عدت



سقفولي أنا واللي زيي



اللي وقفت واللي سدت



هما يوم واتنين وفسحة



بعد منها هنام وهصحى



هصحى واحدة تانية مش عبيطة



واحدة فاهمة الدنيا ناصحة



انتوا ليه مستغربيني



اني بضحك أو بغني



متخافوش لسه عقلي ما رحش مني



انا كويسة



انا كويسة بس مهيسة



بعد الصدمة



ولو أهمكوا



من فضلكوا ممكن خدمة



خرجوني فسحوني



إلهوا عقلي واشغلوني



وان فتحت السيرة تاني



سكتوني سكتوني



خرجوني فسحوني



إلهوا عقلي واشغلوني



وان فتحت السيرة تاني



سكتوني سكتوني



خرجوني فسحوني



إلهوا عقلي واشغلوني



وان فتحت السيرة تاني



سكتوني سكتوني