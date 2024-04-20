انت الأن تتابع خبر تعديل بالأحداث .. مسلسل لعبة حب يتصدر حديث مواقع التواصل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - جذب مسلسل لعبة حب، أنظار الجمهور منذ عرض الحلقة الأولى منه، بعد انتهاء ماراثون رمضان الدرامي، بسبب أبطاله المميزين وقصته المأخوذة من المسلسل التركي الشهير حب للايجار، وأحداثه الشيقة.

ويبحث الجمهور عن كل تفاصيل المسلسل وأحداثه وأبطاله، ليتصدر ترند مواقع التواصل.

قصة مسلسل لعبة حب تدور حول شاب ثري يدعى مالك يعمل في عالم تصميم الأحذية النسائية يقع في غرام فتاة فقيرة ويكتشف لاحقًا أن عمه وزوجة عمه فريدة هما من دفعا المال لهذه الفتاة “سما” استغلالًا لحاجتها حتى تتمكن من إيقاعه في شباكه ثم دفعه للزواج منها.

وتم اختيارها هي بالتحديد بعدما شعرت فريدة زوجة عم مالك أنه يشعر تجاهها بالإعجاب، وكل هذا حتى لا تفقد فريدة وزوجها أموالهما حيث منحهما جد مالك مهلة ٦ شهور حتى يتزوج أو يتم حرمانها من الميراث وبناء عليه قررا أن ينفذا هذه الخطة.

تم تصوير أحداث مسلسل لعبة حب في تركيا، ويعرض عبر قناة1 mbc من الأحد إلى الخميس في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة والثامنة مساء بتوقيت السعودية، كما تعرض الحلقة في التوقيت ذاته عبر منصة شاهد vip، كما يعرض المسلسل يوميًا في تمام العاشرة مساء عبر MBC مصر 2.

وما اثار الجدل بالعمل، التعديل على احداث المسلسل التركي حب للإيجار، حيث قال الفنان السوري معتصم النهار في تصريحات إعلامية أنه تم تعديل الأحداث حتى تتناسب مع تقاليد وثقافات المجتمع العربي وأنه لن تكون الأحداث مطابقة بنسبة 100% من المسلسل التركي، فضلًا عن إضافة عدد من الخطوط الدرامية بالنسخة العربية.

ومسلسل لعبة حب بطولة معتصم النهار، نور على، أيمن رضا، شكران مرتجى، جو طراد، ساشا دحدوح، أيمن عبدالسلام، حسن خليل، حازم زيدان، ساندي نحاس وبمشاركة حسام تحسين بك، ومن إخراج فيدات أويار.