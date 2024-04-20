الليلة.. نجوم وصناع مسلسل العتاولة ضيوف برنامج "الحكاية"

القاهرة - محمد ابراهيم -

يحل نجوم وصناع مسلسل "العتاولة" ضيوفا على برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على شاشة قناة mbc مصر. في تمام الساعة 10 مساءا.

يذكر أن مسلسل "العتاولة" الذي تم عرضه في موسم رمضان 2024 حقق نجاحا كبيرا وتصدر محركات البحث عبر جوجل بجانب النجاح الذي حققه في الشارع المصري.



مسلسل العتاولة



مسلسل«العتاولة» يشارك في بطولته أحمد السقا، وباسم سمرة وطارق لطفي، وزينة، ومي كساب، وحنان يوسف، وصلاح عبد الله، فريدة سيف النصر، وسامي مغاوري، وميمي جمال، هدى الإتربي، وأحمد كشك، ومؤمن نور، ومريم محمود الجندي، ومن تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد.



أحداث مسلسل العتاولة

تدور أحداث المسلسل حول صراع عائلي بين شقيقين يتنافسان على النفوذ والثروة في مدينة الإسكندرية. يواجه الشقيقان الكثير من التحديات، من بينها صراعهم مع عائلة أخرى قوية في المدينة.