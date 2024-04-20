حسن الرداد يكشف كواليس مشهد وفاة والدته في مسلسل "محارب"

القاهرة - محمد ابراهيم -

كشف الفنان حسن الرداد عن تفاصيل مشهد وفاة والدته في مسلسل "محارب" الذي عرض في موسم رمضان 2024 عبر شاشة قنوات "cbc”.

قال "الرداد" في مداخلة هاتفية مع برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" تقديم الإعلاميتين منى عبد الغني وإيمان عز الدين: "مسلسل محارب صعب جدا من حيث التمثيل، وفيه أدوار بتتعرض على الممثل بتكون بسيطة وسهلة والتمثيل فيها مش صعب ومش محتاجة مشاعر قوية بعكس دوري، لكن الدور ده صعب جدا ومليان مشاعر مركبة كتير، والمسلسل بيناقش قضايا كتير ومشاعر كتير".

وأضاف عن مشهد وفاة والدته في المسلسل:"المشاهد دي بيكتبها المؤلف وبتكون ارتجالية لإحساس الممثل وإبداع خالص للممثل، والمخرج بيقول الحالة والممثل بيرتجل وبتكون لحظة صعبة جدًا عليه".

أبطال مسلسل "محارب"

مسلسل "محارب" من بطولة حسن الرداد ويشارك معه كوكبة من نجوم الفن أبرزهم: أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعى، نرمين الفقي، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثي محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.

المسلسل من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل، إنتاج أحمد السبكي.