أحمد حلمي يتبرع بساعته من فيلم "عسل أسود" بمزاد خيري بأمريكا لدعم الأسر الأكثر فقرًا

القاهرة - محمد ابراهيم - تبرع الفنان الكبير أحمد حلمي، بالساعة التي ظهر بها في فيلم “عسل أسود” لدعم الأسر الأكثر فقرًا في مصر.

وقال الفنان أحمد حلمي في كلمته للإعلان عن طرح ساعته في مزاد خيري بأمريكا: "دي ساعتي في عسل أسود بعلبتها.. أتمنى تعجبكم وأتمنى تجيب أعلى سعر".

ومن المقرر أن تدخل ساعة أحمد حلمي في مزاد خيري في حفل بالولايات المتحدة الأمريكية اليوم بولاية نيو چرسي.

و من المقرر أن يحي الحفل المطربة إليسا والمطرب أحمد سعد بحضور ٣٥٠٠ شخص من الجالية المصرية بالولايات المتحدة.

يتضمن الحفل مزاد خيري يشارك فيه عدد من الفنانين ببعض من مقتنياتهم التي ظهروا بها في أعمالهم الفنية لدعم الأسر الاكثر فقرًا في مصر.

و من ضمن النجوم المتبرعين أيضًا في هذا المزاد الفنان كريم عبد العزيز و الفنانة إليسا والفنانة لبلبة وأسرة الفنانة الراحلة سعاد حسني وزوجة الفنان الراحل چورچ سيدهم.

أحدث أعمال أحمد حلمي

ومن ناحية اخري، بدأ النجم أحمد حلمى جلسات عمل مبدئية مع صناع فيلمه الجديد "لسه حتة" وهو اسم مبدئي للعمل الجديد، المقرر أن يطرح في دور العرض فى عيد الأضحى كموعد مبدئي، من تأليف شريف نجيب، وإخراج أحمد علاء، وإنتاج شركة سينرجى، حيث استقر حلمى على فكرة الفيلم التي تدور أحداثها في إطار كوميدي اجتماعى، كما سيتم الاعلان عن بطلة الفيلم خلال القترة المقبلة.

آخر أعمال أحمد حلمي

وكانت آخر أعمال أحمد حلمي، في السينمائية هو فيلم «واحد تاني»، وعرض العمل في عيد الفطر لعام 2022، وهو من بطولة نسرين أمين، أحمد مالك، سيد رجب، نور إيهاب، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من إخراج محمد شاكر خضير، ودارت أحداث الفيلم حول موظف يعمل أخصائي اجتماعي في مصلحة السجون، حيث يجري مقابلات مع المساجين ويكتب تقاريرعن حالتهم النفسية، وفي السجن يقابل أحد زملاء دراسته القدامي ويكتشف أنه أصبح رجل أعمال ناجح، وعقب خروجه يدعوه لحفل يجمع زملاءهم القدامى، ليكتشف الموظف أنه أفشل زملاء جيله ويعيد التفكير في حياته مجددًا.