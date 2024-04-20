نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رانيا يوسف وجوهرة أول حضور حفل مهرجان أسوان الدولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدء منذ قليل فعاليات مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة فى دورته الثامنة يقام من 20 إلى 25 أبريل، وتونس ضيفة شرف هذه الدورة، ويكرم المهرجان هذا العام، النجمة غادة عادل والنجمة الفنلندية ألما بويستي، والمخرجة هالة خليل، والدكتورة مني الصبان، والمونتيرة التونسية كاهنة عطية.

ووصل منذ قليل، إلى ريد كاربت حفل مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته الثامنة، عدد من الفنانين، من بينهم رانيا يوسف وأحمد مجدي وأحمد وفيق وأحمد فتحي وجوهرة.

مهرجان أسوان يحتفل بالسينما الفلسطينية

ويحتفي المهرجان هذا العام بالسينما الفلسطينية حيث يعرض 6 أفلام فلسطينية تعبر عن واقع المرأة الفلسطينية وهي "أنا من فلسطين" إخراج إيمان ظواهري، و"لو أخذوه" إخراج ليالي كيلاني، و"مستقبل مقطوع" إخراج علياء أرصغلي، و"سَرد" إخراج زينة رمضان، و"خيوط من حرير" إخراج الشهيدة ولاء سعادة، و"محاولة للنجاة" إخراج بشار البلبيسي.