نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أكرم ناجي يتهم حسن شاكوش بسرقة حماقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الناقد الفني أكرم ناجي، عن رأيه في أغنية "قنبلة الجيل" لـ حسن شاكوش، الذي شارك بها خلال الماراثون الرمضاني 2024 في مسلسل “العتاولة”

وقال أكرم ناجي في فيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “الأغنية مسروقة من ألحان أغنية في حضن عنيك للمطرب حماقي"، متعجبًا لسرقة شاكوش لـ ألحان أغنية حماقي للمرة الثانية بعد أغنية بنت الجيران.

وتابع أكرم ناجي: “أغنية قنبلة الجيل نجحت في رمضان 2024 ومن أهم أسباب نجاحها طرحها ضمن أحداث مسلسل العتاولة، وعاملة شغل حلو على تيك توك، ولما سمعت الأغنية خدت بالي أن الجملة دي سمعتها قبل كده.. قلت مين حبيب شاكوش غير حماقي.. هو اللي نجحه وصيته من وقت أغنية بنت الجيران وخلاه في حتة تانية، لما برضه شاكوش سرق ألحان أغنية بنت الجيران من حماقي، فضلت أفتكر لحد ما جبتها واكتشفت إنها أغنية في حضن عنيك، وكنت مستغرب إن الأغنية نجحت”.

وأضاف: “أنا مش ضد شاكوش ولا عمر ولا حمو ومش بهاجم ولا بروش، لكن أنت لو بتعمل شكل معين وهو شكل المهرجانات فأنت داخل في مرحلة الممل.. اطلع بلحن جديد أو أي حركة.. لكن الاستستهال عبث بصراحة.. من تلات سنين مفيش أغنية ليهم هما التلاتة ضربت زي الأغاني اللي فاتت، وده بيدل على حاجات كتير أوي وسبق وقلت أن الناس هتمل من الرتم الواحد وهيكون فيه حاجات أحلى وأجرأ لكن الأسلوب اللي هما شغالين عليه مش هيستمر”.

واختتم أكرم حديثه قائلًا: “ملاحظ أن عمر كمال وحسن شاكوش أصبح عندهم غرور زايد في لقاءاتهم التلفزيونية وبحس أنهم قدموا حاجة مهمة وكبيرة لكن النجاح نسبي وأحيانًا بيكون مؤقت والأهم هو الاستمرارية، وسؤال ليهم هل عملت عشر أغاني ناجحين في أربع أو خمس سنين، هما أربع أو خمس أغاني والباقي واقع أوي وكفاية سرقة واقتباس”.