نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلاده.. تعرف على قائمة أفلام فريد الأطرش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ولد فريد الأطرش في بلدة القريا في جبل الدروز عام 1917، حيث عاش طفولته وسط الصعوبات بسبب حرمانه من رؤية والده والضغط السياسي الذي اضطرت عائلته لمغادرة سوريا إلى القاهرة هربًا من الفرنسيين. عاش فريد في القاهرة مع والدته وشقيقه وأسمهان، وتعلم في مدرسة فرنسية حيث اضطر إلى تغيير اسم عائلته. بعد ذلك، التحق بمدرسة البطريركية للروم الكاثوليك.

شارك فريد الأطرش في 31 فيلمًا سينمائيًا في السينما المصرية، حيث كان بطل كلها، وتم إنتاج هذه الأفلام في الفترة من عام 1941 حتى عام 1975. من بين أشهر هذه الأفلام فيلم "حبيب العمر" الذي حقق أرباحًا ضخمة نظرًا لكونه يعكس قصة حب حقيقية.





أما فيلم "عهد الهوى" المستوحى من رواية "غادة الكاميليا" لألكسندر دوماس الصغير، فقد نقل قصة حب تعكس فقدان الحبيب وخداع الآخرين.





وفيلم "حكاية العمر كله" يمثل ضياع العمر بالنسبة لفريد، وعدم جدوى البحث عن الحب بعد ذلك. بينما في فيلم "ودعت حبك"، الذي أثار جدلًا كبيرًا بسبب وفاة البطل في النهاية، أراد فريد توضيح للجمهور أنه لم يمت.





كما أن فيلم "رسالة من امرأة مجهولة" الذي قدمه المنتج صلاح ذو الفقار والمخرج صلاح أبو سيف، شكل تحولًا في حياة الفنانة لبنى عبد العزيز وغرس فيها حب الموسيقار فريد الأطرش.





لم يُنصف فريد الأطرش في حياته بالشكل الذي يجب، حسبما قالت الفنانة اللبنانية صباح، التي أكدت أنها قدمت لها خدمات تستحق التقدير. ولكنها لم تعترف بذلك إلا بعد وفاته، وأعربت عن ندمها لعدم تقديرها له خلال حياته.