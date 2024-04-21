تامر حسنى يعلن مشاركة باسم سمرة في فيلمه الجديد

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 21 أبريل 2024 10:28 مساءً - أعلن تامر حسني مشاركة الفنان باسم سمرة في فيلمه الجديد، الذي يحمل اسم 'ري ستارت'، والذي يتم التحضير له حاليا واختيار أبطاله.

وكتب تامر حسني عبر إنستجرام: 'النهاردة أنضم لأسرة فيلمي الجديد (ري ستارت)، حبيب قلبي وعشرة العُمر النجم الكبير باسم سمرة، مبروك علينا يابو سمرة نورت الفيلم '.

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فيلم 'ري ستارت' من بطولة نخبة من نجوم على رأسهم الفنان تامر حسني، هنا الزاهد، باسم سمرة، العمل من إخراج سارة وفيق، تأليف ايمن بهجت قمر.

يذكر أن آخر أعمال تامر حسني في السينما كان مشاركته في فيلم تاج، مع الفنانة دينا الشربيني، هالة فاخر، عمرو عبد الجليل، ساندي، اخراج سارة وفيق، تأليف تامر حسني.

تدور قصة الفيلم في إطار درامي كوميدي، حول توأمان يدعيان تاج وهارون، ويواجهان العديد من الصعوبات، ومع امتلاكهما لقدرات خارقة، تتسبب في وقوع العديد من المفارقات لهما.