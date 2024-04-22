” المجلس الأعلى للثقافة” يطلق إصدارات جديدة بتوقيع كبار الأدباء

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 22 أبريل 2024 09:31 صباحاً - تستعد نوافذ ومكتبات المجلس الأعلى للثقافة لإطلاق إصدارات جديدة بتوقيع كبار الأدباء..

إذ سيصدر قريبا المجموعة القصصية المعنونة بـ"نسمات الخريف" تأليف القاص كمال عبد العظيم، والذي يأتي ضمن إصدارات سلسلة الكتاب الأول بالمجلس الأعلى للثقافة والتي يرأس تحريرها الشاعر والكاتب شعبان يوسف، وجاء تصميم الغلاف بتوقيع الفنانة إيمان حامد

ويقول الروائي/فكري داود عن المجموعة القصصية “نسمات الخريف”: عبَّر الكاتب من خلال مجموعته القصصية عن رؤيته، تجاه الحياة من خلال ذاته – الراوية غالبا، وعلاقاتها بما حولها من أشياء وبشر، وهي تتناول شطرا من المواقف الحياتية والإنسانية، التي يبدو المرء فيها حائرا أو مأزوما.

وكثيرا ما صادف أبطاله شعور بالعجز والاغتراب النفسي - لا المكاني -، فلجأ الكاتب إلى حيل فنية مختلفة، لإعادة التوازن إليهم، حتى لا يصبح الجنوح مصيرهم، من هذه الحيل الارتداد إلى عالم الطفولة، وما يكتنفه من لهو ورغبة في الحياة

فيما يقول الروائي/ خليل الجيزاوي:

وظًّف الكاتب الزمان والمكان والشخصيات واستطاع من خلال هذه العناصر السردية أن يُعبّر عن أحاسيس ومشاعر بطل أحداث قصصه؛ فقد جاءت قصص المجموعة أقرب للمتتالية القصصية ؛ لأن التوالي السردي جاء مُتداخلا مترابطًا كأنه حلقات سردية متصلة، يجمعها مناخ نفسي واحد، وزمن سردي واحد، ومكان واحد، ويجمعهم عناصر سردية متشابة.

كذلك سيصدر قريبا ضمن إصدارات المجلس الأعلى للثقافة كتاب مصطفى فهمي باشا.. ودوره في السياسية المصرية ( ١٨٤٠: ١٩١٤)

بتأليف الكاتب حسن مرسي عطية

ويتناول هذا الكتاب شخصية مصطفى فهمى ودوره فى السياسة المصرية ( ١٨٤٠ - ۱۹۱٤). والواقع أن دراسة الشخصيات التاريخية ليس أمرا سهلا، ويحتاج إلى مقدرة فائقة لتفهم المناخ الذى عاشت فيه الشخصية التي يؤرخ لها والمؤثرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية على هذه الشخصية، ثم دور هذه الشخصية من جميع الأصعدة ومؤثراتها السياسية والاجتماعية فى كافة الاتجاهات

وفي حقيقة الأمر أن شخصية مصطفى فهمي أثارت كثيرا من التساؤلات واختلفت الكتابات بالنسبة له ما بين مؤيد ومعارض، بل أشار البعض إلى أن شخصيته يعتريها بعض الغموض، وبالتالي فإنه من الصعوبة بمكان التأريخ فى ظل هذه المعطيات