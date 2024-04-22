ماذا قال نجل شقيق صلاح السعدني بعد وفاة عمه؟

القاهرة - محمد ابراهيم - أكد الكاتب أكرم السعدني إبن شقيق الفنان صلاح السعدني، الذي يتواجد حاليًا في لندن في رحلة علاجية، أنه يعيش صدمة كبيرة لوفاة عمه صلاح السعدني وعدم تمكنه حضور صلاة الجنازة ووداع عمه، وكتب عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:«ممنوع الإنفعال ازاي واللي فقدته حتة من الروح والنسيج والأورده والشرايين والدم، أنا مت مرتين مع أبويا ومع عمي».

رحيل صلاح السعدني بعد غياب سنوات عن الشاشة

وكان الفنان صلاح السعدني قد رحل عن عالمنا صباح يوم الجمعة الموافق 19 أبريل، وذلك عن عمر ناهز 81 عامًا، إذ ابتعد السعدني عن الأضواء منذ عام 2013 وفضل الاستمتاع بوقته مع أحفاده في هدوء بعيد عن الإعلام، وكانت آخر أعماله مسلسل «القاصرات» الذي عرض في عام 2013، وشارك في بطولته عدد من نجوم الفن ومنهم: داليا البحيرى وياسر جلال ولقاء سويدان وهيثم محمد وخالد محمود وملك زاهر ومنة عرفة، وهو من تأليف الكاتبة سماح الحريري، والعمل من إخراج مجدي أبوعميرة.