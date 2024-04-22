نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد ظهوره مع ياسمين عز.. مصطفى أبو سريع يتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر الفنان مصطفى أبو سريع محرك البحث "جوجل"، وذلك بعد ظهوره أمس في برنامج كلام الناس الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز عبر شاشه mbc، حيث حكى خلال اللقاء عن كواليس مشهدها الشهير المال الحال أهو، وسبب استبعاده من أحد الأعمال الفنية، وعن فضل والديه عليه، وغيرها من الأمور.

مصطفى أبو سريع يتحدث عن المخرج أحمد خالد موسى

وكان الفنان مصطفى أبوسريع، قد قال في تصريحات صحفية سابقة له أن مخرج العمل أحمد خالد موسى هو أحد العوامل القوية التي ساعدته لظهور شخصية عاطف بشكل مميز، قائلًا: "ربنا رزقني بمخرج بيحب الممثل، أنا سعيد بالعمل مع أحمد خالد موسى، وربنا رزقني بيه، إضافة قوية للعمل وواحد من العومل التي تساعد على نجاح أي ممثل يشتغل معاه بشكل كبير، الحمد لله على حب الجمهور لي، وسعيد للغاية بتعليقات الجمهور لي".



مسلسل «العتاولة»



مسلسل «العتاولة» بطولة: أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، مي كساب، مصطفى أبوسريع، أحمد كشك، هدى الأتربي، نهى عابدين، ميمي جمال، زينب العبد، منة تيسير، مريم الجندي، مؤمن نور، محمد التاجي، يسرا الجديدي، وآخرين، من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد.