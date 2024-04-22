بعد خروجه من رمضان.. استئناف تحضيرات مسلسل 220 يوم

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت الشركة المنتجة لمسلسل 220 يوم عن استكمال عودة التحضيرات للمسلسل خلال الفترة الحالية، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن موعد آخر للعرض قريبًا، وذلك بعد خروجه من السباق الرمضاني الماضي.



أبطال مسلسل 220 يوم

يشارك بالمسلسل عدد من النجوم بجانب كريم فهمي وصبا مبارك وهم مايان السيد، من تأليف محمود زهران، إخراج كريم العدل، من إنتاج صادق الصباح، وتدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي.



أحدث أعمال صبا مبارك

شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "لحظة غضب"، ويتكون العمل من 25 حلقة، ويشارك في بطولته صبا مبارك، محمد شاهين، ناردين فرج، علي قاسم، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، أنس جمال، ومن تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تي فيجن للمنتج طارق الجنايني.

قصة مسلسل لحظة غضب



وتدور قصة المسلسل في إطار تشويقي اجتماعي، عن اختفاء "شريف" زوج البطلة، وتتصاعد الأحداث من أجل البحث عنه.

أعمال في انتظار كريم فهمي

كما يستعد كريم فهمي لبدء تصوير جزء جديد من مسلسل "حكايات بنات"، من إنتاج طارق الجنايني، وسوف يتم الإعلان عن موعد بداية التصوير في الفترة القادمة.



أما في السينما يواصل الفنان كريم فهمي التحضيرات لفيلمه الجديد والذي يحمل اسم مؤقت وهو "دماغ ألماظ"، ويشاركه في البطولة شقيقه الفنان أحمد فهمي، ومن المقرر التعاقدات مع باقي الفنانين خلال الفترة المقبلة، وهو من إنتاج أحمد السبكي

آخر أعمال كريم فهمي



ويذكر أن آخر أعمال كريم فهمي هو مسلسل "حدث بالفعل" حكاية "قرض شخصي"، وشارك في بطولته كلا من كريم فهمي، ندي موسي، محمود عبدالمغني، والعمل من تأليف فادي النجار، وإخراج هشام الرشيدي.

أحداث حكاية قرض شخصي



تدور أحداث حكاية “قرض شخصي ” حول حادث مروع يتسبب فى اختفاء زوجة وطفلة مما يثير شكوك الزوج في العاملين بإدارة المستشفى ومديرها ثم يُكتشف أن اختفاء الطفلة والزوجة ورائه جريمة.