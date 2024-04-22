دياب: المهرجانات مش أغاني شعبي.. واعترض على نوع كلامهم لكن مقدرش أصادر على دور الناس

القاهرة - محمد ابراهيم - حل الفنان محمد دياب ضيفًا على برنامج “كلمة أخيرة” مع الإعلامية لميس الحديدي المذاع على شاشة on الفضائية، وتحدث عن رأيه في أغاني المهرجانات والفساد الذوق العام.

أغاني المهرجانات

كشف الفنان محمد دياب عن رأيه في أغاني المهرجانات، لافتًا أن الغناء الشعبي هو ذوق كل الطبقات وبه روح المصريين ولايمكن أن يتم تصنيف المهرجانات أنها مندرجة تحت عباءة الغناء الشعبي، مُضيفًا: "هى موسيقى مستقلة بذاتها إسمها مهرجانات وماينفعش نحملها على تصنيف الغناء الشعبي، وأغلب مؤدي المهرجانات الشعبية ليسوا من المغنيين بيكون صوتهم مش حلو ولما بقول غناء شعبي بقول محمد رشدي أحمد عدوية حكيم وحسن الأسمر".

حقيقة ترك دياب للغناء

ولفت دياب إلى إنه لم يترك مجال الغناء ولكنه يبحث عن الأغاني المناسبة قائلًا:" أنا عاوز ألاقي أغاني أحس إني عاوز أغنيها".

إفساد الذوق العام

وعن إفساد المهرجانات للذوق العام قال:" المهرجانات مش أغاني شعبي، والمهرجانات نوع مختلف من الغناء ومعترض على نوع كلام المهرجانات، لكن مقدرش أصادر على دور الناس.

الأصوات الغنائية

وأوضح: “ الأصوات اللي مش حلوة ممكن تعمل مشكلة لو زادت، لكن ما دام فيه نجوم صوتهم حلو موجودين هناك توازن”.

