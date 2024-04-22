مايكل دوجلاس يطالب بقتل شخصيته في أفلام ANT MAN

القاهرة - محمد ابراهيم - اعترف النجم مايكل دوجلاس برغبته في اتخاذ استديوهات مارفل لقرار حاسم بشأن شخصيته التي يجسدها ضمن أفلام ANT MAN.

ووفق ديلي ميل، طالب دوجلاس منتجو مارفل بقتل الشخصية التي يجسدها بالسلسلة، في قادم الأعمال بعد اكتفائه من تجسيدها في ثلاث أجزاء سابقة.

وكان قد ظهر النجم مايكل دوجلاس ضمن مجموعة من المشاهير، في حملة ترويجية للتوعية بالعنف المسلح الناتج عن انتشار الأسلحة النارية.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات نشرها دوجلاس وعدد من المشاهير، كانو خلالها يرتدون زيا موحدا باللون البرتقالي للتعوية بمخاطر انتشار الأسلحة النارية دون وعي، وما ينتج عنها من عمليات مسلحة لإرهابيين الجماعات البيضاء المتطرفة.

القميص البرتقالي الذي ظهر به دوجلاس في هذه الحملة، حملت شعار بالانجليزية يقول "ارتدي البرتقالي"، وقد شارك بالحملة إلى جانب دوجلاس، فنانين آخرين من ضمنهم "إيمي شومر".

تكريم دوجلاس

و خلال شهر مايو الماضي، كان قد شهد النجم مايكل دوجلاس تكريمه ضمن أبرز النجوم بمهرجان كان السينمائي.

شهدت فعاليات اليوم الافتتاحي أمس، تكريم النجم القدير مايكل دوجلاس، بمنحه السعفة الذهبية الشرفية، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، بحضور أعضاء لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للمهرجان.

ولجنة تحكيم المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي بدورته المنقضية، ترأسها المخرج روبن أستلوند، الحائز على السعفة الذهبية العام الماضي.

مشروعات قادمة

ويعمل حاليا النجم مايكل دوجلاس على تصوير مشاهد مسلسله الجديد المقتبس من قصة حياة أول رئيس للولايات المتحدة "بينجامين فرانكلين".

ونقلت صحيفة ديلي ميل، اللقطات الأولى لـ مايكل دوجلاس من موقع تصوير مشاهد الفيلم، في أحد مواقع التصوير الخارجي في العاصمة الفرنسية باريس.