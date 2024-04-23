الليلة.. احتفالية عيد تحرير سيناء بمسرح سيد درويش

القاهرة - محمد ابراهيم - تقيم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد وتحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، احتفالية لطلاب مركز تنمية مواهب أوبرا الإسكندرية بمناسبة عيد تحرير سيناء تحت إشراف الدكتورة هدى حسني، وذلك في السابعة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 23 إبريل على مسرح سيد درويش “أوبرا الإسكندرية”.

أوركسترا الأطفال والطلائع والشباب

يشارك في الاحتفالية الدارسون بعدة فصول هى أوركسترا الأطفال والطلائع والشباب تدريب وقيادة الدكتورة نيفين المحمودى والذى يقدم مختارات من المؤلفات الحماسية العربية والعالمية منها مصر هى أمى وبلادى بلادي إلى جانب اعمال لكل من بيلا بارتوك، كارل ستاميتز وبنيامين بريتن، وباشراف وتدريب الدكتورة هدى حسنى تعزف جاسمين محمد عبد الرحمن من طلاب فصل الكلارنيت احد اعمال رزانوف كما تلعب على الساكسفون يوستينا عادل ويصاحبها على الجيتار ريم ايهاب وأداء حركى كارما إيهاب عدة مؤلفات عالمية منها سواى، حلق بي إلى القمر واوراق الخريف.

فصل البيانو

أما برنامج فصل البيانو تدريب وقيادة أدهم أحمد يشمل سوناتا مجرية لريتشارد كلايدرمان، قصة حب لـ فرانسيس لي، السوناتا الأولى لـ بيتهوفن، السوناتا التانية والثالثة لـ كليمنتي،أغنية فرنسية قديمة - بحيرة البجع لـ تشايكوفسكى، زواج الحب لـ بول دي سنيفل، يتدفق النهر فيك لـ ييروما، بولونيز لـ باخ، الفالس الثانى - فالس الجرو الصغير - فانتازيا لـ شوبان بالاضافة إلى المؤلفات العربية خللى بالك من عقلك - قضية عم أحمد لـ عمر خيرت إلى جانب العديد من الأعمال الوطنية الحماسية، أداء كل من: ملك الحاج، ملك إيهاب، نيللى حسن، كنده هشام، ميرال مروان، ليديا مدحت، جنة وائل، مريم عقل، راما سامح، سلمى حسن ودينا ياسر.