نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاء عامر تعلق على أزمتها مع ريم البارودي وتكشف كواليس جديدة عن خلافهما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علقت الفنانة وفاء عامر على خلافها مع النجمة ريم البارودي، حسبما صرحت الأخيرة في لقاء تلفزيوني بأنه أنقطع التواصل بينهما لمدة عام وشهرين بسبب عدم وقوفها معها في أزمتها الأخيرة.

وفاء عامر تتحدث عن ريم البارودي

وقالت وفاء عامر خلال مداخلة هاتفية في برنامج تفاصيل، والذي تقدمه الإعلامية نهال طايل عبر فضائية "صدى البلد 2"،:"ريم أختي الصغيرة واتربت في بيتي وأنا بحبها جدا ومش زعلانه منها لأني عارفه أنها اتجرجرت في الكلام وريم دخلت معايا حجر الكعبة الشريفة بس منزلناش الصور دي على الانستجرام".



وأشارت وفاء عامر، إلى أن ريم البارودي كان تمسك يدها أثناء أدائهما فريضة العمرة، وحديثها عن خلافهما في أحد البرامج من قبل ريم كان دون قصدها، معقبة: "أنا مسامحة ومش قصدها وأنا واثقه من ده".

جدير بالذكر أن برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والاربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.



