نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السنين الجاية كلها نجاح.. رامي جمال يوجه رسالة لجمهوره قبل طرح ألبوم "خليني أشوفك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النجم رامي جمال لطرح باقي أغاني ألبومه الجديد "خليني أشوفك" غدًا في تمام الساعة الخامسة مساءً، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

عندي إحساس زي ليلة الامتحان.. رامي جمال يوجه رسالة لجمهوره قبل طرح ألبوم خليني أشوفك

وعبر رامي جمال عن قلقه الشديد من ردود أفعال الجمهور على الألبوم، مؤكدًا على أنه يشعر بقلق شديد كإحساس الطالب ليلة الامتحان، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث نشر صورة له، وعلق عليها قائلًا:" الألبوم بكرة إن شاء الله عندي إحساس زي ليلة الامتحان كده قلقان ومتوتر رغم إني المفروض مذاكر كويس وكل الصناع تعبوا معايا".

هوصل للي حلمت بيه.. رسالة رامي جمال لجمهوره قبل طرح ألبوم خليني أشوفك

وأكد رامي جمال على أن السنوات القادمة في حياته ستكون مليئة بالنجاحات، مُعلقًا:"أنا عندي ثقة في ربنا وفيكم إن الحاجه الحلوة هتاخد حقها وعندي ثقة إن السنين الجاية كلها نجاح وخير، وهوصل للي حلمت بيه، إن شاءالله نازل بكرة ١٣ أغنية مرة واحدة عشان يبقي الالبوم ١٥ أغنية بالأغنيتين اللي نزلوا".

رامي جمال لجمهوره:كنتوا سبب النجاح بعد ربنا

كما وجه رامي جمال رسالة لجمهوره، قائلًا:"كنتوا سبب النجاح بعد ربنا وإن شاءالله المجهود يعجبكم النهاردة مفيش نوم، الألبوم بكرة الساعة ٥ علي قناتي علي يوتيوب، وفيه كل الأشكال الموسيقيه اللي عاوز يحب يحب واللي عاوز يزعل هيزعل، وفي أغنية حب أنا عملتها مخصوص عشان تتغنى أول مره في فرح حمزة ناصر صديقي الغالي، وكل أفراحكم بعد كده".

آخر أعمال رامي جمال



وكان رامي جمال قد طرح أغنيتين من الألبوم خلال الأيام الماضية، هما "خليني أشوفك "،"بقول وأكدب"، وحقق من خلالهما نجاحًا كبيرًا بجانب تصدره لتريند" يوتيوب ".