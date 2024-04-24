نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدا.. انطلاق عرض برنامج الليلة دوب على mbc في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن حسن الرداد خلال الفترة الماضية، عن استعداده خلال الساعات المقبلة لانطلاق عرض أولى حلقات برنامجه الليلة دوب، المقرر عرضه عبر قناة mbc، ويعرض غدا الساعة 10:00 مساء بتوقيت السعودية.

فكرة برنامج حسن الرداد

ويشكّل البرنامج مساحة للقاء نجوم من العالم العربي في رحلة تنافس غنائية فيها الكثير من المرح وتحديات تختبر معلوماتهم الموسيقية، وسرعة البديهة وتبرز مواهبهم الفنية، وسيكون الفائز في ختام كل حلقة، الفريق الذي اجتاز التحديات جامعًا أكبر عدد من النقاط.

تفاصيل برنامج الليلة دوب

وبرنامج الليلة دوب هو النسخة المعربة من البرنامج الأميركي الشهير That’s my Jam، الذي قدمه جيمي فالون، وبدأ عرض في نهاية العام 2021 على شبكة NBC العالمية، وتدور فكرته في إطار أجواء من التسلية والغناء والمسابقات، حيث يجتمع كوكبة من الفنانين ونجوم العالم العربي مع حسن الرداد خلال البرنامج.

نجوم برنامج الليلة دوب

وتضم الحلقات تحدي ثابت ممثل في كاراوكي مش أوكي، حيث يتنافس فيه النجوم من خلال أدوار فنية يختارها لهم الحظ، أما التحدي الأخير هو غني أو تتغسل، ويدور حول اختبار قدرة النجوم على أداء أشهر الأغنيات، ويتشارك صوت غريب مع حسن الرداد في فقرتي البرنامج الثابتتين ويساهم في الحكم على مواهب النجوم وأدائهم الفني.

برنامج الليلة دوب

وسبق وقُدم البرنامج في نسخ عديدة، وتمتلك حقوقه شبكة NBC العالمية ويوزّع حول العالم من خلال استديوهات UNIVERSAL الدولية، وحقق البرنامج نجاحًا كبيرًا عند عرضه في أميركا، فرنسا، بريطانيا، اسبانيا، مانغوليا، هولندا، وألمانيا.

آخر أعمال حسن الرداد

وكان مسلسل محارب هو آخر أعمال حسن الرداد، ومسلسل محارب نافس في موسم دراما رمضان الماضي 2024، وينتمي إلى نوعية الأعمال الاجتماعية الشعبية، ويناقش قضايا هامة، منها الثأر وتأثير السوشيال ميديا على حياتنا، خاصة جوانبها السلبية العديدة، من بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، نيرمين الفقي، محمود عمرو ياسين، منة فضالي، أحمد عنان، ملك أحمد زاهر، نور محمود، سلوى عثمان، وغيرهم، وهو من تأليف محمد السيد بشير، وإخراج شيرين عادل