"المتحدة" تطلق أكبر تجارب أداء لاكتشاف الوجوه الجديدة من الشباب

القاهرة - محمد ابراهيم - قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إطلاق أكبر تجارب أداء؛ لاكتشاف الوجوه الجديدة، تحت إشراف المخرج عمرو سلامة.

قال عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي- العضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنه ستتاح الفرصة كاملة للمواهب في التمثيل للانضمام إلى تجارب الأداء التي ستُعْقَد قريبًا، وسيتم التعاقد مع الفائزين في مسلسل من إنتاج «المتحدة»؛ لتشجيع المواهب الجديدة، وسيتولى المخرج عمرو سلامة الإشراف على إخراج المسلسل وكتابته.

أكد «الفقي» أن تجارب الأداء للسادة المشاهدين ستُعرَض في شكل برنامج تليفزيوني يبرز طريقة العمل على الموهبة وتنميتها وصقلها بأساليب علمية حديثة، وسيتم تبني مواهب أخرى في مجالات الإخراج والمونتاج والتصوير والكتابة وكافة عناصر العمل الفني.

المتحدة ودعم الشباب

وفي سياق متصل يذكر أن هذه ليست المرة الأولي التي تدعم فيها الشركة المتحدة المواهب الشابة حيث أنها أطلقت مسبقًا برنامج "الدوم" وتكون من جزئين، وكان هذا البرنامج يدعم المواهب الشابة في فئات عديدة وهي التمثيل والغناء والتقديم التلفزيوني.

وأيضًا قد طرحت الشركة المتحدة في السباق الرمضاني المنقضي لهذا العام مسلسل "مسار اجباري" وهو من بطولة نجوم شباب وهم أحمد داش وعصام عمر.

تفاصيل مسلسل “مسار اجباري”

والجدير بالذكر أن مسلسل "مسار اجباري" هو بطولة أحمد داش وعصام عمر وقد لقي المسلسل نجاحًا كبيرًا وتصدر التريند خلال النصف الأول من شهر رمضان.

مسلسل "مسار إجبارى" معالجة درامية باهر دويدار، سيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد محرز، ومينا بباوي، وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، مى الغيطى، رشدى الشامى، محسن منصور، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى مشوق.

النجمان الصاعدان أحمد داش وعصام عمر فى بطولة مسلسل "مسار إجبارى"، مكون من 15 حلقة للعرض فى شهر رمضان المقبل 2024، حيث تراهن المتحدة للخدمات الاعلامية على العمل خلال تصعيد نجمين شابين للبطولة مع سيناريو مميز ليكون من الأعمال المهمة هذا العام، إذ يتم تقديمه دراما اجتماعية شعبية عائلية فى نفس الوقت خلال حسن وحسين الاذين يكتشفان سرًا يغير حياتهما رأسًا على عقب.