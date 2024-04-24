الجمعة.. أعظم أعمال الوتريات بأوبرا الأسكندرية

القاهرة - محمد ابراهيم - ضمن خطط الثقافة المصرية لتقديم مختلف ألوان الإبداع الموسيقى تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلًا لأوركسترا وتريات أوبرا الأسكندرية بقيادة المايسترو شريف محيى الدين ويحمل عنوان أعظم الأعمال وذلك فى الثامنة مساء الجمعة 26 إبريل على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

أهم الأعمال الكلاسيكية العالمية

يتضمن البرنامج مختارات من أهم الاعمال الكلاسيكية العالمية التى كتبها كبار المؤلفين للالات الوترية منها متتابعة سان باول لـ جوستاف هولست، متتابعة هولبرج للوتريات لـ إدوارد جريج، مرثية للوتريات لـ إدوارد إلجار والسيمفونية البسيطة للأوركسترا الوترى لـ بینجامین بریتن .

أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية

جدير بالذكر أن أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية تأسس على يد الدكتورة نيفين المحمودى وقدم العديد من الحفلات الناجحة وشارك فى مجموعة من المهرجانات المحلية والعالمية فى إطار التعاون الثقافى بين مصر ومختلف دول العالم.