الأحد.. الأمسية الثانية من 100 سنة غنا تروي مشوار محمد فوزي

القاهرة - محمد ابراهيم - ضمن خطط الثقافة المصرية الهادفة إلى صون التراث الموسيقى والغنائي تواصل دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد تنفيذ عروض المشروع الفني 100 سنة غنا الذى يقام بالتعاون مع النجم على الحجار حيث تقام الليلة الثانية في الثامنة مساء الأحد 28 إبريل على المسرح الكبير وتستضيف النجمان نادية مصطفى ومصطفى قمر وتم تخصيصها لمشوار الموسيقار محمد فوزى.

تفاصيل ١٠٠ سنة غنا

العرض من إخراج عصام السيد، إعداد الكاتب الصحفى ايمن الحكيم ويصاحبه الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو يوسف صادق ويضم عدد من المعلومات والتسجيلات النادرة عن الرحلة الفنية للموسيقار محمد فوزى فى شكل غنائى درامى مع عرض تمثيلي يؤديه محمود الزيات وأمير عبد الواحد إلى جانب مختارات من أعماله الغنائية الشهيرة التى يشارك فى ادائها الواعدون الشباب سهيلة بهجت، سمير عزمى شيماء يسرى منها نور جديد (عيد الميلاد)، الشوق الشوق، حبيبى وعنيا، يا أعز من عينى، راح توحشينى، كلمنى طمنى، مال القمر ماله، ماما زمانها جاية، طير بينا يا قلبى، دارى العيون، بلدى احببتك، دويتو شحات الغرام ليه ياقلبى ليه، كل دقة في قلبي، يامصطفى،فين قلبى، تملي في قلبي،تسلم لقلبى، إضافة إلى 100 سنة غنا التي يفتتح بها الحفل.

المشروع الفني100 سنة غنا

يذكر أن المشروع الفني 100 سنة غنا يضم سلسلة من العروض التى ترصد تاريخ الموسيقى والغناء العربى وتطوره خلال القرنين التاسع عشر والعشرين مع تناول اهم الموسيقيين خلال تلك الفترة فى شكل يجمع الغناء بالدراما والاستعراض ويهدف إلى تاكيد ريادة مصر الفنية فى هذا المجال وتعريف الأجيال الجديدة بالتراث والتعبير عن التحولات الإجتماعية والسياسية التى مر بها المجتمع في مختلف الفترات الزمنية من خلال الموسيقى والغناء.