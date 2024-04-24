نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فانيسا كيربي تشارك ضمن أبطال فيلم The Strange Case في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تم الكشف طاقم أبطال عمل سينمائي جدديد بعنوان The Strange Case يشارك به عدد من فناني بريطانيا المميزين.

ووفق ديد لاين، الفيلم يشارك في بطولته النجمة المرشحة سابقا للأوسكار فانيسا كيربي، وودفي اويولو وصوفي جرابول.

وكانت قد احتفلت النجمة فانيسا كيربي بالعرض الخاص لفيلمها الجديد الذي يطرح بعنوان The Son بحضور إعلامي وجماهيري كبير.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من العرض الخاص للفيلم الجديد الذي أقيم ضمن فعاليات مهرجان AFI، الدولي للسينما في مدينة هوليوود.

تألق لنجمة The Crown

وكان حضور فانيسا كيربي للعرض الخاص للفيلم، في إطلالة سوداء أنيقة لفتت لها انظار الحضور بالعرض الخاص للفيلم.

والمشروع السينمائي الجديد، يأتي استثمارًا للنجاح الذي حققته فانيسا كيربي من مشاركتها ضمن أدوار البطولة في مسلسل نتفليكس الناجح The Crown، الذي جسدت به فانيسا دور شقيقة الملكة اليزابيث الثانية، ضمن احداث العمل المستوحاة من قصة الأسرة المالكة في المملكة المتحدة، بداية من عهد الملكة الراحلة.

تفاصيل عن العمل

وعن الفيلم الجديد The Son، قات صحيفة ديلي ميل، أنه فيلم امريكي من إخراج فلوريان زير وييشارك في بطولته كوكبة من نجوم هوليوود الكبار.

ومن أبطال هذا العمل المميز، النجم الكبير هيو جاكمن في دور بيتر، وزين ماكجراث في دور نيكولاس، والنجم القدير انتوني هوبكينز في شخصية انتوني ميل، ولورا ديرن في شخصية كيف.