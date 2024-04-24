فن ومشاهير

هاني شاكر نجم احتفالية الأوبرا بعيد الربيع

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

القاهرة - محمد ابراهيم - ضمن فعاليات الثقافة المصرية المميزة تنظم دار الأوبرا  برئاسة الدكتورة لمياء زايد إحتفالية غنائية  للنجم هانى شاكر بمناسبة عيد الربيع ويصاحبه الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفي حلمى وذلك في الثامنة مساء الاثنين 29 ابريل  على المسرح الكبير.

eac1924ded.jpg
a547c696e0.jpg
9288e6934d.jpg
e549709cb5.jpg

تفاصيل الحفل 

اعد النجم هانى شاكر برنامجا ثريا ومنوعا ووعد جمهور الأوبرا بتقديم عدد من المفاجآت الفنية هذا إلى جانب نخبة من اعماله الشهيرة منها ماتهدديش، لسه بتسألى، دعوة فرح،علي الضحكاية إلى جانب عدد من مؤلفات الموسيقى العربية منها موعود، حبك نار وغيرها.

جدير بالذكر إنه بمناسبة عيد الربيع تقيم الاوبرا عدد من الاحتفالات المتنوعة على مسارحها بالقاهرة والاسكندرية ودمنهور.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا