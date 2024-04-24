هاني شاكر نجم احتفالية الأوبرا بعيد الربيع

القاهرة - محمد ابراهيم - ضمن فعاليات الثقافة المصرية المميزة تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد إحتفالية غنائية للنجم هانى شاكر بمناسبة عيد الربيع ويصاحبه الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفي حلمى وذلك في الثامنة مساء الاثنين 29 ابريل على المسرح الكبير.

تفاصيل الحفل

اعد النجم هانى شاكر برنامجا ثريا ومنوعا ووعد جمهور الأوبرا بتقديم عدد من المفاجآت الفنية هذا إلى جانب نخبة من اعماله الشهيرة منها ماتهدديش، لسه بتسألى، دعوة فرح،علي الضحكاية إلى جانب عدد من مؤلفات الموسيقى العربية منها موعود، حبك نار وغيرها.

جدير بالذكر إنه بمناسبة عيد الربيع تقيم الاوبرا عدد من الاحتفالات المتنوعة على مسارحها بالقاهرة والاسكندرية ودمنهور.