بـ 38.3 مليون.. "فاصل من اللحظات اللذيذة" يتربع على المركز الثاني

القاهرة - محمد ابراهيم - مازال فيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة” يواصل تصدره في شباك التذاكر، والذي يخوض بطولته كلًا من هشام ماجد وهنا الزاهد، ويتربع على المركز الثاني في شباك إيرادات السينما تزامنًا مع بداية الأسبوع الثاني من عرضه.

وقد حقق "فاصل من اللحظات اللذيذة" خلال إيرادات الأسبوع الثاني من عرضه بلغت 8 مليون جنيهًا، ليصل إجمالي إيراداته خلال الأسبوعين إلى 38.3 مليون جنيه حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي، والفيلم يد انطلق عرضه يوم وقفة عيد الفطر 2024.

قصة فيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة”

وتدور قصة الفيلم الذي ينافس في موسم أفلام عيد الفطر 2024 في إطار من الفانتازيا المليئة بالكوميديا والمفاجآت، من خلال زوجين تتسم حياتهما بالرتابة والملل، ويحدث شيئًا ما يقلب حياتهم رأسًا على عقب، وتتبدل أحوالهما بطريقة غير متوقعة، ويكون هناك شبيهة للزوجة على طريقة باربي التي تهتم بنفسها وملابسها.

أبطال فيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة”

فيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة” يضم نخبة من ألمع نجوم الفن فهو من بطولة كلًا الفنان هشام ماجد، هنا الزاهد، الطفل جان رامز، محمد ثروت، وغيرهم.