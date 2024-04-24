تعرف على إجمالي إيرادات فيلم "شقو"

القاهرة - محمد ابراهيم - مازال فيلم “شقو” يواصل تصدره في شباك التذاكر، والذي يقوم ببطولته كلًا من النجم عمرو يوسف والفنانة أمينة خليل، ويتربع على المركز الأول في شباك إيرادات السينما تزامنًا مع بداية الأسبوع الثالث من عرضه.



ووصل إجمالي إيرادات فيلم شقو لـ 52 مليون جنيهًا، حيث حقق خلال الأسبوع الثاني من عرضه إيرادات 9.5 مليون جنيه حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي، والفيلم يد انطلق عرضه يوم وقفة عيد الفطر 2024.

قصة فيلم “شقو”



فيلم شقو مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ تشاك هوجان، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالًا إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم.

أبطال فيلم “شقو”



فيلم “شقو” بطولة كل من: عمرو يوسف ومحمد ممدوح وأمينة خليل ودينا الشربيني ويسرا وأحمد فهمي وعباس أبوالحسن وعدد كبير من ضيوف الشرف، ومن تأليف وسام صبري، إنتاج أحمد السبكي، وإخراج كريم السبكي.