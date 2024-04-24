فريده سيف النصر: 'كل فنان لا بد أن يحترم سنه وانا لا اخجل من عمري'

القاهرة - محمد ابراهيم - أكدت الفنانة فريدة سيف النصر أن كل فنان لا بد أن يحترم سنه، وأنها لا تخجل من عمرها ال٦٤عاما، مشيرة إلى ان الأهم من ذلك علاقتها مع ربنا.



واوضحت سيف النصر في حوارها مع الاعلاميه يمني بدراوي ببرنامج حواديت الناس المذاع علي شاشة الشمس أن ادوارها لها إشارات من ربنا، وعندما ظهرت لها رؤية بالمنام بالامام الشافعي، تلقت عرض للمشاركة بمشهد في فيلم صاحب المقام، مؤكدة إنه ا ليست المرة الأولي التي تحلم بال بيت رسول الله.

فريدة سيف النصر تتحدث عن دور سترة العترة

وأشارت فريدة إلي أن دور سترة العترة بمسلسل "العتاولة" وعزيزة في "جعفر العمدة"، لا يقل عن ادوارها السابقة، مؤكدة أن عدد كبير من الجمهور عقب انتهاء مسلسل "العتاولة" تجمعوا عند منزلها وهتفوا "ستره العترة".

واوضحت سيف النصر أنها ترفض كثيرا من الأدوار التي لا تناسب سنها ولا حجم أدوارها في تاريخها، وأنها تتعلم من الماضي ولا تكرره في حياتها، مؤكده أن هناك عملاقين هما بيتر ميمي وهاني سرحان تعاملت معهما في أولى تجاربها مع الكتابة والاخراج.

وقالت سيف النصر أنها ماشيه بحكمة تقول خراب يا دنيا عمار يا دماغي مشددة علي كل إنسان أن يهتم بالقطط والكلاب استنادا بسوره الانعام من القرآن.

وعن إصابتها في قدمها خلال تصوير مسلسل "العتاولة"، قالت إنها ليست المرة الأولي ولكن كل مسلسل ينتهي باصابتها والحمد الله، وتنصح الجميع بعدم زيادة الوزن لإنه ا بكيت في مسلسل "دون ذكر اسماء" بسبب زيادة وزنها.

واختتمت الفنانة فريدة سيف النصر قائلة أنها لم تندم علي قرار عدم زواجها مرة أخري وان احفادها بالدنيا وما فيها.