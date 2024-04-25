نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى وفاته.. تعرف على أبرز المحطات الفنية في حياة الفنان سمير وحيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يصادف اليوم ذكرى رحيل الفنان القدير سمير وحيد الدي رحل عن عالمنا في 25 أبريل 1997، عن عمر ناهز الـ 51 عاما، رحل وترك وراءه تاريخ حافل من الأعمال الفنية الخالدة في أذهان جمهوره ومحبيه.

بداية سمير وحيد الفنية

سمير وحيد،ولد عام 1946، ألتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وتخرج منه عام 1971، وعمل في البدايه بالمسرح العالمي، وأخرج العديد من المسرحيات منها "كلام فارغ، عالم علي بابا، الحفار، تحت الشجرة".، شارك في أكثر من 90 عملا فنيا مابين سينما ومسرح ودراما، واشتهر بتقديم أدوار الشر في الأعمال التي كان يشارك بها.

أبرز أعمال سمير وحيد في الدراما

شارك "سمير" في العديد من الأعمال الدرامية أبرزها: الكهف والوهم والحب، رأفت الهجان، مطلوب عروسة، أيام المنيرة، الوعد الحق، تزوج وابتسم للحيالة، ضمير أبلة حكمت، ليلة القبض على فاطمة.

أبرز أعمال سمير وحيد السينمائية

شارك أيضا في كثير من الأعمال السينمائية أبرزهم: العميل رقم 13، رجل لهذا الزمان، البداية، رجل لهذا الزمان، الغول، دموع الشيطان، العربجي، الدرب الأحمر، القطط السمان، العاشقة، الخونة.

الجدير بالذكر آن الراحل سمير وحيد والد الفنان رامي وحيد الذي حقق نجاحات عديدة في مجال الفن وشارك في العديد من الأعمال الفنية أبرزها: دور «فراج» في مسلسل "سلسال الدم".