نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوليا جارنر تكشف عن موعد تصويرفيلم الرعب Weapons الجزء الثاني في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

كشفت الفنانة العالمية جوليا جارنر مشاركتها في بطولة الجزء الثاني من فيلم الرعب Weapons لـ الممثل العالمي جوش برولين.

تعرف على شخصية جوليا جارنر في فيلم الرعب Weapons

ومن جانبه، تلعب الفنانة العالمية جوليا جارنر دور له علاقة بدراما الجريمة، ومن المقرر أن يبدأ تصوير الجزء الثاني من فيلم الرعب Weapons في منتصف شهر مايو المقبل في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية.



أحداث فيلم الرعب Weapons



وتدور أحداث فيلم الرعب Weapons حول ملحمة رعب غريبة مترابطة ومتعددة القصص، حول اختفاء عدد من طلاب المدارس الثانوية في بلدة صغيرة وتتوالى الأحداث.



آخر أعمال جوليا جارنر

والجدير بالذكر آخر أعمال جوليا جارنر فيلم The Royal Hotel الذي تم عرضه في عام 2023 وتدور قصته حول تقبل صديقتان تدعان هانا وليف العمل في حانة بمنطقة نائية بأستراليا مقابل تحسين أوضاعهما المالية، وسرعان ما يواجه الثنائي العديد من المشاكل والأشخاص المشاغبين وتتوالى الأحداث.

جوائز جوليا جانر بطلة فيلم الرعب Weapons



يذكر أن الممثلة العالمية جوليا جارنر بطلة فيلم الرعب Weapons حصلت على العديد من الجوائز العالمية منها جائزة إيمي التي حصلت عليها ثلاث مرات في دراما الجريمة.