نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بتوقيع جابر جمال.... الجمهور يشيد بأغنية عندي سر ليك لـ أحمد فريد في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أصدر الفنان أحمد فريد أغنية جديدة تحمل عنوان "عندي سر ليك "، والتي تم طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب .



ولاقت الأغنية ردود فعل إيجابية من قبل الجمهور، حيث تم تداولها بشكل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الموسيقى الرقمية.

تتميز الأغنية باللحن الجذاب والكلمات العاطفية، وتعكس براعة فريد في اختيار أعماله الفنية.

يتناول النص الغنائي قصة حب مؤثرة تعكس مشاعر الشوق والحنين، ويتناغم بشكل جميل مع الموسيقى الراقية والتوزيع المتقن.

منذ إصدارها، لم يتوقف الجمهور عن التعبير عن إعجابه وإشادته بأغنية "عندي سر ليك "، وقد تعلق الجمهور بكلمات الأغنية والتسلسل الموسيقي، مشيدين بأداء فريد الرائع وأسلوبه الفريد في التعبير عن الأحاسيس.



تفاصيل أغنية عندي سر ليك

والأغنية من كلمات محمود سليم، ألحان وتوزيع الموسيقى وتأليف الفواصل الموسيقية جابر جمال، تسجيل وميكس وماستر م/جورج يعقوب، تأليف وتنفيذ وتريات مصطفى العطار، كيبورد محمود شاهي، جيتار مصطفى نصر، فيديو أحمد بدر، إنتاج ورؤية فنية جيمي jpproductions.



تعليقات الجمهور على الأغنية



وعبر عدد كبير من المعجبين عن تأثرهم العميق بمضمون الأغنية، حيث أشاروا إلى أنها أثرت في قلوبهم وأحاطتهم بجو من الرومانسية والعاطفة. تم تداول الأغنية بشكل واسع في الأوساط الشبابية، وتم تكريسها كأغنية رومانسية رائعة تستحق الاستماع والتذوق.

ألبوم المطرب فريد الجديد بتقولي اسف يتضمن 8 أغاني مختلفة وهما كالاتي "بتقولي آسف، عندي سر ليك، أيام ونسيها، فراق بفراق، خناقة فركشة، أنا مش بديل، أحلي سحر، أنا مشيتلك".

فريد ورامي جمال



وتعاون المطرب فريد مؤخرا مع رامي جمال في ديو “أهي مشيت” والذي حقق نجاحا كبيرا علي منصات الموسيقى وموقع يوتيوب



وأغنية أهي مشيت من كلمات جمال الخولي، وألحان رامي جمال وتوزيع زاك، وتصوير وبوستر شريف مختار، وإنتاج أحمد جمال الفقي.