نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيمي آدمز تستقر على مشروعها السينمائي المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقرت النجمة إيمي آدمز على مشروعها السينمائي القادم، الذي ستدور أحداثه في اطار درامي وسيطرح بعنوان At The Sea.

ووفق ديد لاين، الفيلم سيكون من اخراج صناع الفيلم الناجح Pieces Of A Woman، كل من كورنيل موندروز وكاتا ويبر، وللمرة الأولى يجتمع الثلاثي إيمي آدمز وبول رود وتيسا تومسون في بطولة عمل سينمائي، من المقرر طرحه بعنوان The Invite.

ووفق ما ذكر موقع "ديد لاين"، هذا الفيلم، ستدور احداثه في اطار كوميدي، مستوحى من فيلم اسباني طرح للمخرج "سيسك جاي" عام 2020 بعنوان Sentimental.

وهذه النسخة الإنجليزية من الفيلم، من المتوقع أن يتم اخراجها بمعرفة Jonathan Dayton و Valerie Faris.

فترة نشاط بعد ANT MAN

والعمل على مشروع جديد، يأتي بعد احتفال النجم بول رود بطرح احدث اجزاء فيلم ANT MAN ضمن عالم مارفل السينمائي.

وفيلم Ant-Man And The Wasp: Quantumania، هو فيلم بطل خارق أمريكي قادم مبني على شخصيات تحمل نفس الأسم من ابتكار مارفل كومكس.الفيلم من إنتاج شركة مارفل ستوديوز وتوزيع شركة والت ديزني ستوديوز موشن بيكشرز وإخراج بيتن ريد وكتابة جيف لوفينيس.

ويشارك في بطولة الفيلم كاثرين نيوتن في دور كاسندرا لانج، وجوناثان ميجورز في دور شخصية الشر الرئيسية للمرحلة الرابعة من عالم مارفل، وهي شخصية كانج الفاتح.

وايفانجلين ليلي في دور هوب فان داين، وتوني مكارثي في دور هيومانويد، وبيل موري في دور كريلار، وبول رود في دور سكوت لانج، وصامويل إل جاكسون في دور نيك فيوري.

مارفل في 2023

عبر منصة ديزني بلص، شهدت عام 2023، طرح 3 مسلسلات فقط تتبع عالم مارفل السينمائي خلال العام الجاري.

هذه المسلسلات بدأت بعرض مسلسل "Secret Invasion" الذي عاد من خلاله النجم سامويل إل جاكسون لتجسيد شخصية نيكولاس فيوري مدير شيلد.

ايضا عرض عبر منصة ديزني بلص، الموسم الثاني من مسلسل LOKI، الذي شهد عودة النجم توم هدلستون لشخصية لوكي الشهيرة ويعرض المسلسل عبر المنصة في منتصف عام 2023.