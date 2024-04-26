نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرزة ينهي سلسلة عروضه في مهرجان بكين السينمائي الدولي وخمسة عروض عالمية تنتظره في ترايبيكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفعت عروض الفيلم اللبناني المصري في مهرجان بكين السينمائي الدولي لافتة كامل العدد وسط اشادة كبيرة وتصفيق كبير في كل عرض في المهرجان.

و الذي حضر عروضه مخرجته ميرا شعيب وبطلته دايموند عبود منتجه وموزعه علي العربي.و كاتبه ومنتجه فيصل شعيب.

على جهة أخرى كانت إدارة مهرجان ترايبيكا السينمائي الدولي قد أعلنت عن اختيارها للفيلم المصري اللبناني أرزة للمشاركة في مسابقتها الرسمية وسيقام له خمسة عروض في المهرجان لتتواصل العروض العالمية الأولى للفيلم حيث كانت إدارة مهرجان بكين السينمائي الدولي قد إختارت الفيلم المصري اللبناني اللبناني أرزة.

وهي المشاركات الأولى في المهرجانات لمخرجته ميرا شعيب في أول أفلامها الطويلة بعد فيلمها القصير ليلاك الذى شارك في الكثير من المهرجانات العالمية.

وتأليف كل من فيصل شعيب ولؤي خريس، ومن إنتاج الشركة المصرية الأمريكية ‏ ambient light للمنتج على العربي.

ومعه كل من فيصل شعيب ولؤي خريس وزينة بدران ‏Executive producer و طارق النعمة،.

ووضع الموسيقى التصويرية له النجم هاني عادل. وتوزيع cinewaves في الشرق الاوسط ويلعب بطولته النجوم دياموند أبو عبّود وبيتي توتل، بلال الحموي، بالاشتراك مع ضيوف العمل كلّ من فادي أبي سمرة، جنيد زين الدين، فؤاد يمين، إيلي متري، طارق تميم، هاجوب درغوغاسيان، جويس نصرالله، شادن فقيه ومحمد خنسا، وتدور أحداثه حول "أرزة" وهي أم عزباء مقيمة في بيروت، صَعُبَت عليها ظروف الحياة فاضطرّت إلى العمل جاهدًا بمفردها لتأمين لقمة العيش لإبنها كنان وشقيقتها ليلى.