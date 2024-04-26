ليلي جلادستون تشارك في بطولة فيلم جديد بعنوان The Wedding Banquet

القاهرة - محمد ابراهيم - استقرت النجمة المرشحة سابقا للأوسكار ليلي جلادستون على مشروعها السينمائي المقبل، الذي سيكون بعنوان The Wedding Banquet، ليكون ثاني تجربة بارزة لها بعد Killers of the Flower Moon

ووفق ديد لاين، الفيلم سيطرح بمشاركة بوين يانج في دور البطولة، ومن اخراج أندرو آهن.

وكانت تحدثت الممثلة الأمريكية التي تنحدر أصولها من السكان الأصليين لقارة أمريكا الشمالية، ديفري جيكوبس، عن رأيها في فيلم مارتن سكورسيزي الجديد Killers of the Flower Moon، الذي يتحدث عن عرق السكان الأصليين في الولايات المتحدة.

وتقول "ديلي ميل"، أن الممثلة البالغة من العمر 30 عام، قامت بنشر تغريدة على موقع تويتر، تقول أن تجربة مشاهدة الفيلم، تعادل البقاء في جحيم مرأي بالنسبة لها، كونها تنحدر من واحدة من أعرق القبائل، هي قبيلة Mohawk.

وتكررت العبارات المهاجمة للفيلم الجديد بعد ان تم طرحه رسميا في صالات العرض، من جانب المنتمين للأصول الامريكية.

تفاصيل عن العمل

ويضم الفيلم مجموعة مميزة من الابطال من كبار نجوم السينما في هوليوود، ومنهم جيسي بليمنز وروبرت دي نيرو، وبرندا فريزر.

والمجسدة لدور البطولة النسائي ليلي جلادستون، ولويس كانسلمي، ومن المقرر طرحه للعرض في تاريخ 19 اكتوبر المقبل.

جديد "سكورسيزي"

وكانت قد تراجعت شبكة البث الرقمي hulu عن انتاج المسلسل الجديد للمخرج مارتن سكورسيزي The Devil in the White City بعد فشل جمع طاقم تمثيل مناسب للعمل.

ووفق ما ذكرته صحيفة ديلي ميل، المسلسل كان من المفترض أن يضم في بطولته ليوناردو دي كابريو، الذي كان سيشارك أيضا كمنتج منفذ.