نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب ظهورها باحتفالية "تحرير سيناء"... أنغام تتصدر تريند جوجل في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

تصدر إسم النجمة أنغام تريند مؤشرات بحث جوجل، نظرًا لظهورها بإحتفالية تحرير سيناء.



كما أحيا مساء أمس (الخميس) النجمان أنغام وتامر حسني حفل مجلس القبائل والعائلات المصرية، حيث قدّما خلاله أشهر أغانيهما وسط حضور عدد كبير من النجوم، على رأسهم: نبيلة عبيد ونادية الجندي ودينا فواد وسوسن بدر ومنال سلامة ومقدّمة البرامج بوسي شلبي ومفيدة شيحة وبسمة وهبة وغيرهم من نجوم الفن والمجتمع والمشاهير. كما قدّم عدد من النجوم فقرات الحفل، بينهم: ماجد المصري وعصام السقا وعماد زيادة ومنذر رياحنة.

أنغام تخطف الأنظار بأحدث أغانيها

واستهلّت أنغام الحفل بأغنية "بلدي التاريخ" من كلمات أمير طعيمة وألحان وتوزيع خالد عز، ثم قدّمت أغنية "حالة خاصة جدًا" من كلمات أمير طعيمة وألحان عزيز الشافعي، وأغنية "بتوصفني بتكسفني" من كلمات أمير طعيمة وألحان أحمد زعيم.

وقدّم تامر حسني خلال الاحتفالية عددًا من أشهر أغانيه، منها أغنية "قدها" التي شارك الأطفال في الاستعراض الخاص بها على المسرح، وسط تفاعل حماسي للحضور، ورفع تامر خلال فقرته علم فلسطين بمشاركة مجموعة من الأطفال.



آخر أعمال أنغام



والجدير بالذكر آخر أعمال أنغام أغنية حلفونا للنجمة أنغام، من كلمات مصطفى حدوتة، ألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع نادر حمدي، ميكس نادر حمدي، ماستر أمير محروس.

وجاءت كلمات أغنية حلفونا: أدي بلدنا وأدي الرجالة جاهزين، مين يتعدى حدوده ع المصريين، أدي الأرض وأدي الرجالة واقفين، مسكنا في إيدنا كتاب وحلفنا يمين، حلفونا حلفونا، ع الأمانة اللى في إيدينا، حلفونا حلفونا إن إحنا نشيلها في عنينا، حلفونا حلفونا، ع الأمانة اللى في إيدينا، حلفونا حلفونا، عمرنا ما نفرط في سينا، بلدي ترابها دهب وحجرها ياقوت، لو هنموت علشانه أهلًا بالموت.

