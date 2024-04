نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جلين بوويل يكشف عن أكثر ما ساهم في نجاح فيلمه الأخير Anyone But You في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعترف النجم جلين بوويل أنه والفنانة الشابة سيدني سويني، سمحا بانتشار شائعات دخولهما في علاقة رومانسية، مؤخرا. ووفق ديد لاين، قال جلين، أن الأمر حدث بعد طرح الفيلم الرومانسي الذي جسد به الثنائي دور البطولة، وطرح بعنوان Anyone But You، وكان لشائعات الارتباط دورا كبير في الترويج الإيجابي للفيلم وذلك بعد ان طرح الإعلان الترويجي للفيلم الجديد Hit Man، وهو أحدث الاعمال السينمائي للممثل الشاب جلين بويل. ونقلت ديلي ميل الاعلان الترويجي للفيلم الذي تدور احداثه في اطار من الرومانسية والجريمة، وهو من انتاج شبكة نتفليكس، وتم عرض الفيلم ضمن الاعمال السينمائية المشاركة ضمن فعاليات مهرجان Sundance السينمائي الدولي هذا العام. بطولة جديدة في Twister وكان قد صرح الممثل الشاب جلين بوويل عن أنه سيكون هناك جزء ثاني مرتقب من فيلم الاثارة والحركة Twister، الذي يدور حول مجموعة علماء يواجهون اعاصير مدمرة في محاولة لإنقاذ الكوكب منها. ووفق التصريحات التي نقلها عنه ديد لاين، قال جلين بوويل أن الفيلم القادم من Twister، لن يكون نسخة معاد صناعتها من العمل، كما أنها لن تكون جزء ثاني مكمل للجزء الأول الذي طرح في عام 1996 من بطولة هيلين هانت. فترة نشاط فني ويعيش جلين بوويل حالة انتعاشة فنية في الوقت الحالي، بعد ما حققه من نجاح كبير عبر أحدث اعماله السينمائي، الذي من بطولة سيدني سويني. ووفق ديد لاين، يستعد جلين لمشروع فني جديد قريبا، يعود خلاله للتعاون مع مخرج فيلم Scream Queens، المخرج ريان مورفي. ويقول الموقع أن العمل الفني الجديد، هو مسرحية تعرض عبر مسرح برودواي وتدور في اطار موسيقي راقص. ابطال Anyone But You