القاهرة - محمد ابراهيم - أحيا النجم مصطفى قمر حفلا غنائيا فى منطقة الشيخ زايد، وقدم باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة التى لاقت إعجاب الجميع.

كبار النجوم يشاركون مصطفى قمر الغناء فى حفله

شارك كلا المطرب هشام عباس وحميد الشاعرى وعلى الحجار الغناء، بجانب مصطفى قمر، حرص محبيه وأصدقائه على التقاط بعض الصور معه، كما حضر كل من الفنانة بسمة والمخرج على إدريس وزوجته السيناريست زينب عزيز وعادل حسنى وهيثم نبيل وحسن دنيا.

آخر أعمال مصطفى قمر

ومن ناحية اخري، كانت آخر أعمال مصطفى قمر، فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم "أولاد حريم كريم" عمرو عبد الجليل وبشرى، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم، وتأليف زينب عزيز وإخراج على إدريس.

تفاصيل فيلم "أولاد حريم كريم"

فيلم "أولاد حريم كريم" يعد استكمالا لنجاح فيلم "حريم كريم" والذى عرض منذ 18 عاما وتحديدا فى عام 2005 ودارت أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة، تدور قصة فيلم "أولاد حريم كريم" حول رجل أرمل يعيش مع ابنته الوحيدة التي أحبت شابًا لم يجده مناسبًا لها، فقرر التدخل في حياتها وعثر لها على "عريس لُقطة"، تمكن من جذب انتباهها وشتت مشاعرها في نفس الوقت، وقرار تدخله في حياة ابنته شجعته عليه أرملة قررت البحث عن زوج لابنتها ذات الـ21 عامًا على "الإنترنت".

الحفل الغنائي "كاسيت 90"

والجدير بالذكر ان الفنان مصطفى قمر كان قد شارك للمرة الثانية في إحياء النسخة الثانية من الحفل الغنائي "كاسيت 90"، المقام في المملكة العربية السعودية علي مسرح أبو بكر سالم في الرياض، ضم حفل "كاسيت 90" في نسخته الثانية نخبة من ألمع نجوم الغناء بفترة التسعينيات وهم الفنان مصطفى قمر، الفنان هشام عباس، الفنان محمد فؤاد، الفنان مدحت صالح، الفنان إيهاب توفيق، إلى جانب عدد من النجوم الأجانب منهم المغنية السويدية جيني بيرجرين، فريق "Aqua" الدنماركي النرويجي، والمغني الألماني هاداوي.