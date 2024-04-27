نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر حسني بعد إحتفالية عيد تحرير سيناء: "كل الشرف لإختياري" (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر نجم الجيل تامر حسني عن سعادته العارمة بإختياره لإفتتاح احتفالية عيد تحرير سيناء حيث نشر فيديو من الحفل عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" وعلق عليه قائلًا: "كل الشرف لإختياري لإفتتاح حفلات أعياد سينا مع أخواتنا أهل سينا الغاليين ورجالة سينا الضهر والسند اللي شرفونا امبارح وسط حضور عظيم زي ده من فنانين وإعلاميين رجال أعمال وقيادات عليا".

وأردف قائلًا: "جانبًا لجنب مع أبطال فلسطين من الأطفال اللي شاركوني غناء أغنية قدها وقدود مع كورال أطفال مصر في لوحه مشرفه كلها إصرار على إن احنا قدها و قدود إن شاء الله".

واختتم قائلًا: "وبالنسبه للأطفال حبايب قلبي اللي منعوني أمشي من المسرح بالقوه بعد ما خلصت غُنا وخلوني أجري عالمسرح قدام الناس زي ما يكونوا ماسكين حرامي أنا كمان بحبكم أكتر ما تتخيلوا و كان لازم أمشي عشان أي فقره بعدي بتحتاج تحضير على المسرح محسوب بالثانيه، مره تانيه هعملكوا حفله ١٠ ساعات ربنا يحفظكم ويحفظ الجميع".

تامر حسني وفيلم ري ستارت

أعلن الفنان تامر حسني من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" عن أولى خطوات التحضير لفيلمه الجديد "ري ستارت" والذي يتعاون معه للمرة الثانية مع هنا الزاهد وأيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق ومن المتوقع أن تبدأ مراحل ترشيحات باقي فريق العمل.

وأعلن أيضًا نجم الجيل تامر حسني عن أبرز المنضمين لفيلم "ري ستارت" وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وأبرز أبطال فيلم ري ستارت المقرر عرضه في عيد الأضحى المقبل، هما الفنان محمد ثروت والفنانة هنا الزاهد.

وأعلن مؤخرًا نجم الجيل تامر حسني عن انضمام الفنان باسم سمرة إلى أبطال فيلم "ري ستارت" حيث نشر صورة تجمعهم سويًا وعلق عليها قائلًا: "النهارده أنضم لأسرة فيلمي الجديد ( ري ستارت )حبيب قلبي وعشرة العُمر النجم الكبير باسم سمرة، مبروووووك علينا يابو سمره نورت الفيلم"

آخر أعمال نجم الجيل تامر حسني

يذكر أنه قد طرح مؤخرًا نجم الجيل تامر حسني أغنية "30 حياة" بمناسبة عيد الحب عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وقدم من خلاله صوت غنائي جديد وهي "مها فتوني".

وأغنية "30 حياة" هي من كلمات تامر حسني،ومؤمن راجح، وألحان مودي منير، وتوزيع كريم أسامة، والڤيديو كليب من إخراج تامر حسني.