نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل رسالة إيهاب فهمي لزوجته في عيد ميلادها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفل الفنان إيهاب فهمي، رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، بعيد ميلاد زوجته يسرا وجيه، في أجواء رومانسية مميزة، وشارك إيهاب فهمي صورة جمعته بزوجته خلال الاحتفال بعيد ميلادها عبر حسابه الشخصي.

رسالة إيهاب فهمي لزوجته في عيد ميلادها

وكتب إيهاب فهمي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «الفرحة النهارده فرحتين، الأهلي كسب وعيد ميلاد ست الكل ملاك الروح شريكة العمر حب العمر وش السعد بنتى وحببتى فرحة قلبى، ربنا يحافظ عليكى ويخليكى لينا كلنا مهما عملت مش هاوفيكى حقك، عقبال 100 سنة حببتى ودايمًا ضحكتك ماتفارقش وشك».

آخر أعمال إيهاب فهمي

ومن ناحية اخري، كان آخر أعمال الفنان إيهاب فهمي، مسلسل «وبينا ميعاد 2»، والذي تم عرضه قبل السباق الرمضاني 2024 وحقق نجاحًا ساحقًا، شارك في بطولة مسلسل «وبينا ميعاد»: صبري فواز، وشيرين رضا، ومدحت صالح، وإيهاب فهمي، وعايدة فهمي، وبسمة، وهاجر الشرنوبي، محمد مهران، أسامة الهادي، آية سليم، يوسف الكدواني، يوسف إبراهيم، تسنيم مطر، أحمد فريد، وعدد آخر من نجوم الفن.

وايضا شارك في مسلسل «الأصلي»، الذي تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعى، حول فاطمة الأصلى التى تسعى للحفاظ على تركة أبيها من الضياع وترى أنها الأحق بها من الجميع، وترفض تقسيمها على أخوتها الأربعة فايزة وفريال، وفريدة وفاروق، فيتحول رباط الأخوة إلى سلاسل من نار تحرق الجميع، مسلسل "الأصلي" من بطولة ريهام عبد الغفور، منال سلامة، إيناس كامل، اسلام جمال، إيهاب فهمى، تامر نبيل، أحمد الشامي، شاهيستا سعد، يوسف عثمان، سارة نور، جلا هشام، أشرف زكي، فتوح أحمد، كريم عبد الخالق، أيمن الشيوي، أحمد والي، أحمد عبد الحميد، طه خليفه، محمد درويش، ولاء الشريف، أحمد كشك، ميدو ماهر.

نبذة عن إيهاب فهمي

ولد ايهاب فهمي في 4 يونيو 1969، تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية، كانت بدايته من خلال أدوار صغيرة في أعمال تليفزيونية، مثل: (صباح الورد) 1993، (زيزينيا) 1997، (القلب يخطيء أحيانا) 1998، (الضوء الشارد) 1999، (ريا وسكينة) 2005، (العندليب) 2006، (قضية رأى عام) 2007، (هيمه - أيام الضحك والدموع) 2008، (الشحرورة) 2011، شارك في عدد من الأعمال السينمائية، من أهمها: (رامي الاعتصامي) 2008، (سفاري) 2010، (القشاش) 2013.

