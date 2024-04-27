نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدرها مؤشر جوجل.. من هي داليا ابنة صبحي خليل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر إسم الفنان صبحي خليل وذلك بعد حلول الفنان أحمد عبد الوهاب زوج ابنته داليا ضيفًا على برنامج معكم الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر قناة ONE.

من هي داليا ابنة صبحي خليل؟

داليا هي ابنة الفنان صبحي خليل، حاربت السرطان لمدة 7 سنوات، منذ عام 2015 حتى عام 2022، وتعمل في مجال المكياج، وماكيير للنجوم في بعض الأعمال الفنية.

تزوجت داليا من المؤلف أحمد عبد الوهاب عام 2021، وأقيم حفل الزفاف في إحدى الفيلات بمدينة الشيخ زايد، وفاجأ عبد الوهاب الحضور في بداية الفرح بعرض فيلم يحكي تاريخ العلاقة بينه وبين زوجته من بدايتها وحتى اللحظة، ليختتمه بدخولهما مع ظهور كلمة The Beginning.

زواج داليا صبحي خليل وأحمد عبد الوهاب

وشهد حفل الزفاف حضور عدد من النجوم منهم: محمود حميدة، كريم محمود عبد العزيز، محمود الخطيب، خالد النبوي، أشرف عبدالباقي، محمد عبد الرحمن، أحمد شوبير، على ربيع، محمود عبد المغني، ماجد المصري، فاروق قاسم، بسنت صيام، محمد سلام، أوتاكا، عمرو عبد الجليل، أشرف عبد الباقي، أسامة الهادي، بينما غنى المطربون إيهاب توفيق، دياب ومحمد شاهين وعصام كاريكا وعمر كمال.

وعن فترة مرضها، كشفت داليا في تصريحات سابقة عن سبب إصابتها بمرض السرطان قائلة: «كان عندي دور برد فضل سنة ونص مش راضي يروح ومفيش تشخيص عارف ايه السبب، وعندي سخونية مش بتنزل، وباخد مضادات وخافض للحرارة كل 6 ساعات يوميًا، وبعدها ظهر في جسمي كتلة وبعد التشخيص عرفنا أنه سرطان غدد ليمفاوي في المرحلة الرابعة بسبب المضادات.

وأضافت داليا: بعد الأشعة ظهر أن السرطان انتشر بنسبة 95% في جسمي وهو السبب في السخونية والبرد الدائم، وبدأت أخد جرعات الكيماوي، وأمارس حياتي الطبيعية بجانبه، بدأت في كورس مونتاج عشان مستسلمش للمرض، وبعد تالت جلسة مقدرتش أكمل.

وتابعت: من 2016 بدأت في جلسات الكيماوي حتى 2018، وخلال هذه الفترة كان يتم شفائي شهور قليلة ومع وقف الجلسات يعود السرطان في مكان آخر، وفي نهاية 2018 تعافيت بنسبة كبيرة منه وتطلب الأمر حينها عملية زرع نخاع حتي يستطيع الجسد الشفاء الكامل، وسافرت فرنسا لإجراء العملية.

خضوعها لعملية زرع نخاع

وعن تفاصيل العملية، أوضحت داليا: سافرت فرنسا لوحدي في البداية للكشف وتحديد موعد للعملية، وكانت تأشيرة سفري 10 أيام على أساس تحديد موعد للعملية في وقت لاحق، وأعود إلى فرنسا مرة أخرى مع أهلي لإجرائها، لكن الدكتور الفرنسي عندما رأى ملفي الطبي حدد العملية على الفور ورفض ذهابي إلى مصر وعودتي مرة أخرى مع أهلي، وقال لي: لو مشيتي هتموتي.

وأردفت: تمت العملية بالفعل لمدة 6 ساعات في نقل النخاع بعد عزلي بشكل كامل، وبعد 3 شهور من العملية تفاجأت اني هكمل جرعات كيماوي لمدة سنة أخرى.

واختتمت: الدعم الكامل في فترة مرضي كان بسبب والدي ووالدتي وأخواتي، همه السبب في عدم استسلامي وانهياري في كل لحظة أخيرة.