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أحمد جودة - القاهرة - نشرت رابطة الأندية المصرية المحترفة، فيديو لمباراة الاتحاد السكندري ضد الأهلي، في المباراة التي جمعت بينهم ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

"مباراة مثيرة شهدها ستاد القاهرة".. رابطة الأندية تستعيد ذكريات لقاء الأهلي والاتحاد



وحقق الأهلي فوزًا كبيرًا على الإتحاد السكندري بأربعة أهداف مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء الماضي، بإستاد القاهرة، في إطار اللقاء المؤجل من الجولة السابعة لبطولة الدوري الممتاز.

وعلقت رابطة الأندية المصرية المحترفة على الفيديو التي نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مباراة مثيرة شهدها ستاد القاهرة بين الأهلي والاتحاد.. لنستمتع معًا بأجواء الملعب".

وسجل رباعية الأهلي، في شباك الاتحاد السكندري وسام أبو علي ورضا سليم وعمر كمال ومحمود كهربا في الدقائق 28 و32 و42 و65، بينما سكن هدف الإتحاد شباك المارد الأحمر في الدقيقة 58 عن طريق بواتينج.

وبهذا الفوز يكون الأهلي قد أرتقى ليصبح في المركز السابع بدلًا من العاشر برصيد 30 نقطة، فيما توقف رصيد الإتحاد عند 32 نقطة في المركز الخامس.

